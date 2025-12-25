La Costa d’Avorio ha sconfitto 1-0 il Mozambico nella prima giornata della Coppa d’Africa 2025. Una vittoria nella quale ha messo il suo zampino Kessié, assist per lui. Sugli spalti è apparso uno striscione dedicato all’ex centrocampista del Milan.

Un addio che aveva lasciato tanto amaro in bocca in casa Milan, quello di Franck Kessié. Il centrocampista ha però lasciato un ricordo indelebile nei tifosi del diavolo, tanto che alcuni di loro gli hanno dedicato uno striscione nella gara di Coppa d’Africa della sua Costa d’Avorio contro il Mozambico. Il centrocampista è il leader della mediana degli Elefanti e anche nel primo match è stato decisivo con l’assist per la vittoria. Sugli spalti si sono fatti notare alcuni tifosi che chiedevano con un messaggio su tela la maglia al centrocampista. Palesando la loro fede per il Milan, club nel quale il centrocampista ha giocato per 5 anni dal 2017 al 2022.

Striscione per Franck Kessié in Coppa d’Africa

Coppa d’Africa, lo striscione per Kessié

Al termine del match tra Costa d’Avorio e Mozambico, vinto 1-0 dagli Elefanti con gol di Amad Diallo, su assist di Franck Kessié, è spuntato sugli spalti uno striscione dedicato al centrocampista ex Milan. Il messaggio su tela recitava così: “Kessié please the shirt, Forza Milan!“. Una richiesta diretta quella fatta al calciatore per avere la sua maglietta, ma anche un messaggio chiaro: “Forza Milan“. Il centrocampista in rossonero dal 2017 a 2022 è evidentemente rimasto nel cuore a parte della tifoseria del Diavolo, al netto di un addio che è stato traumatico e doloroso per i tifosi del Milan a causa delle modalità. Il calciatore infatti aveva lasciato il club a parametro 0 dopo non aver rinnovato il contratto come sembrava invece dover accadere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Costa d’Avorio, le parole di Diallo e Faé

Al termine del match vinto 1-0 contro il Mozambico, Amad Diallo, mvp della gara ha commentato così la vittoria: “Sono molto orgoglioso di me stesso. Ho aspettato questo momento per molto tempo. Indossare la maglia della mia nazionale è un immenso orgoglio, è un sogno che si avvera. Abbiamo vinto 1-0. Onestamente, pensavo che meritassimo di vincere con un margine maggiore, ma ci accontentiamo di questo successo. Ora ci concentreremo sulla prossima partita, perché sarà molto difficile per noi”.

Così invece il CT della Costa d’Avorio: “Abbiamo affrontato una buona squadra e siamo riusciti a mantenere la porta inviolata. Ancora una volta abbiamo visto la solidarietà che ci accompagna da diversi mesi, così come l’impegno e la mentalità dei giocatori, già evidenti durante il nostro ritiro in Spagna. Se c’è un aspetto che dobbiamo ancora migliorare, è quello delle decisioni e delle conclusioni. A volte il cross dovrebbe essere fatto rasoterra, ma viene invece effettuato in aria. Sono questi i dettagli che fanno la differenza a questi livelli”.