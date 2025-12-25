Globe Soccer Awards 2025, chance per Yildiz, Manna, Juve Women: c’è anche Maresca

Annunciati i finalisti per i Globe Soccer Awards 2025: la premiazione avverrà domenica 28 dicembre a Dubai. Una piccola rappresentanza della Serie A: Kenan Yildiz della Juventus e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Per l’Italia anche la Juventus Women e il tecnico del Chelsea Enzo Maresca.
In una cornice di lusso senza eguali, l’Atlantis The Royal è pronta per la 16a edizione dei Globe Soccer Dubai Awards il 28 dicembre. Questo prestigioso evento mette ancora una volta in luce il ruolo centrale della Città degli Emirati Arabi Uniti nel settore calcistico. 11 categorie, tantissimi finalissima e una giuria di lusso che vedrà anche l’ex leggenda della Roma, Francesco Totti e l’ex direttore di gara, Nicola Rizzoli, oltre a Gennaro Gattuso e Adriano Galliani, senza dimenticare Antonio Conte, Marcello Lippi, Fabio Capello, Demetrio Albertini, tra i tanti.
Globe Soccer Awards 2025: i finalisti di tutte le categorie
Best Coach: presente Maresca del Chelsea
Will Grand Finalist Enzo Maresca 🇮🇹 claim the BEST COACH title at this year's BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards? ✨


— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 22, 2025
Xabi ALONSO (Bayer Leverkusen/Real Madrid); Mikel ARTETA (Arsenal); Luis ENRIQUE (Psg); Hansi FLICK (Barcellona); Enzo MARESCA (Chelsea).
Best Attaccante: out Haaland
Ousmane DEMBELE’ (Psg); Kvicha KVARATSKHELIA (Napoli/Psg); Kylian MBAPPE’ (Real Madrid); RAPHINHA (Barcellona); Lamine YAMAL (Barcellona).
Best Centrocampista: assente McTominay
Jude BELLINGHAM (Real Madrid); JOAO NEVES (Psg); Cole PALMER (Chelsea); PEDRI (Barcellona); VITINHA (Psg).

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 13, 2025
Emerging Player: c’è Yildiz tra i finalisti
Pau CUBARSÍ (Barcellona), Desire DOUÉ (Psg); ARDA GULER (Real Madrid); JOAO NEVES (Psg); Kenan YILDIZ (Juventus)
Best Club maschile: nessun club italiano
BARCELLONA (Spagna), CHELSEA (Inghilterra), FLAMENGO (Brasile), LIVERPOOL (Inghilterra), PSG (Francia).
Best Club femmine: c’è la Juventus Women
ARSENAL WOMEN (Inghilterra),BARCELONA FEMENI’ (Spagna), CHELSEA WOMEN (Inghilterra), JUVENTUS WOMEN (Italia).
Will Grand Finalist Juventus 🇮🇹 be named BEST WOMEN'S CLUB at this year's BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards? 🏆


— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 22, 2025
Best giocatrice femminile
Aitana BONMATI’ (Barcellona), Maria Francesca CALDENTEY Oliver (Arsenal), Melchie Daëlle DUMORNAY (O. Lione), Alexia PUTELLAS (Barcellona), Alessia RUSSO (Arsenal).
Best Agent: l’Italia c’è
Ali BARAT, Jorge MENDES, Federico PASTORELLO, Fali RAMADANI, Frank TRIMBOLI
Best Direttore Sportivo: Manna del Napoli in Top5
Luís CAMPOS (PSG), DECO (Barcellona), Michael EDWARDS & Richard HUGHES, Giovanni MANNA (Napoli), Paul WINSTANLEY & Laurence STEWART
Will 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 🇵🇹 be named the Best Middle East Player? 💫


— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 10, 2025
BEST Middle-East Player
Salem AL-DAWSARI (Al Hilal), Karim BENZEMA (Al Ittihad), Riyad MAHREZ (Al Ahli), Cristiano RONALDO (Al Nassr)