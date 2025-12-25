SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Globe Soccer Awards 2025, chance per Yildiz, Manna, Juve Women: c’è anche Maresca

Globe Soccer Awards 2025, chance per Yildiz, Manna, Juve Women: c’è anche Maresca

di

Annunciati i finalisti per i Globe Soccer Awards 2025: la premiazione avverrà domenica 28 dicembre a Dubai. Una piccola rappresentanza della Serie A: Kenan Yildiz della Juventus e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Per l’Italia anche la Juventus Women e il tecnico del Chelsea Enzo Maresca.

In una cornice di lusso senza eguali, l’Atlantis The Royal è pronta per la 16a edizione dei Globe Soccer Dubai Awards il 28 dicembre. Questo prestigioso evento mette ancora una volta in luce il ruolo centrale della Città degli Emirati Arabi Uniti nel settore calcistico. 11 categorie, tantissimi finalissima e una giuria di lusso che vedrà anche l’ex leggenda della Roma, Francesco Totti e l’ex direttore di gara, Nicola Rizzoli, oltre a Gennaro Gattuso e Adriano Galliani, senza dimenticare Antonio Conte, Marcello Lippi, Fabio Capello, Demetrio Albertini, tra i tanti.

L’attaccante della Juventus tra i finalisti dei Globe Soccer Awards 2025 (Screen X)

 

Globe Soccer Awards 2025: i finalisti di tutte le categorie

Best Coach: presente Maresca del Chelsea


Xabi ALONSO (Bayer Leverkusen/Real Madrid); Mikel ARTETA (Arsenal); Luis ENRIQUE (Psg); Hansi FLICK (Barcellona); Enzo MARESCA (Chelsea).

Best Attaccante: out Haaland

Ousmane DEMBELE’ (Psg); Kvicha KVARATSKHELIA (Napoli/Psg); Kylian MBAPPE’ (Real Madrid); RAPHINHA (Barcellona); Lamine YAMAL (Barcellona).

Best Centrocampista: assente McTominay

Jude BELLINGHAM (Real Madrid); JOAO NEVES (Psg); Cole PALMER (Chelsea); PEDRI (Barcellona); VITINHA (Psg).

Emerging Player: c’è Yildiz tra i finalisti

Pau CUBARSÍ (Barcellona), Desire DOUÉ (Psg); ARDA GULER (Real Madrid); JOAO NEVES (Psg); Kenan YILDIZ (Juventus)

Best Club maschile: nessun club italiano

BARCELLONA (Spagna), CHELSEA (Inghilterra), FLAMENGO (Brasile), LIVERPOOL (Inghilterra), PSG (Francia).

Best Club femmine: c’è la Juventus Women

ARSENAL WOMEN (Inghilterra),BARCELONA FEMENI’ (Spagna), CHELSEA WOMEN (Inghilterra), JUVENTUS WOMEN (Italia).

Best giocatrice femminile

Aitana BONMATI’ (Barcellona), Maria Francesca CALDENTEY Oliver (Arsenal), Melchie Daëlle DUMORNAY (O. Lione), Alexia PUTELLAS (Barcellona), Alessia RUSSO (Arsenal).

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×