Serie A, i calciatori che hanno aumentato il loro valore: exploit Palestra, spiccano quattro del Como

Fine anno è arrivato ed è tempo di bilanci. Chi sono i calciatori di Serie A che hanno fatto registrare il maggiore aumento di valore di mercato?

Chi sono i calciatori di Serie A che hanno fatto registrare il maggiore aumento di valore di mercato? La valutazione è stata fatta da Transfermarkt. Non si tratta solo di una semplice classifica numerica, ma di una fotografia piuttosto chiara dello stato di salute del campionato italiano, delle sue strategie e della capacità dei club di valorizzare giovani talenti.

Serie A, ecco chi ha aumentato di più il suo valore

Il dato che emerge con più forza è che l’aumento di valore non riguarda i grandi nomi o i top club, ma coinvolge una varietà di squadre e profili. In cima alla lista troviamo Marco Palestra, esterno classe 2005 del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, che grazie alle sue prestazioni ha visto il proprio valore crescere in modo impressionante. Il suo percorso è emblematico: minuti giocati, fiducia degli allenatori e continuità hanno trasformato un giovane promettente in uno dei prospetti più appetibili del panorama italiano.

Subito dietro spiccano altri nomi che raccontano storie simili. Pensiamo a Davide Bartesaghi al Milan, oppure a giocatori come Tiago Gabriel al Lecce o Jacob Ramon, Nico Paz, Maximo Perrone e Jayden Addai del Como. Club diversi per ambizioni e storia, ma accomunati da una scelta chiara: puntare su profili giovani, dare loro responsabilità e accettare anche il rischio dell’errore. È proprio questo mix che spesso porta a un’esplosione del valore di mercato, perché Transfermarkt non valuta solo il talento potenziale, ma anche il contesto, le presenze, l’impatto sulle partite e la percezione internazionale del giocatore.

Anche tra le big ci sono exploit

Interessante anche il caso delle big come Inter, Milan e Roma, che piazzano diversi giocatori in questa speciale classifica. Qui il discorso cambia leggermente: emergere in una squadra di alto livello, con grande pressione e obiettivi importanti, significa moltiplicare l’attenzione su di sé. Giocatori come Ange-Yoan Bonny, Petar Sucic o Mile Svilar hanno beneficiato non solo delle buone prestazioni, ma anche della vetrina europea e della solidità dei progetti tecnici dei loro club.

Questo quadro ci racconta una Serie A giovane e coraggiosa. In un calcio dove le risorse economiche non sono paragonabili a quelle di Premier League o Liga, la crescita del valore dei giocatori diventa una leva fondamentale. Valorizzare significa poter competere, reinvestire e costruire cicli virtuosi.