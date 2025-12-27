Coppa d’Africa, Nigeria-Tunisia alle 21.00 in esclusiva su Sportitalia

Ultimo match in diretta e in esclusiva dalle 21.00: la 35^ edizione della Coppa d’Africa con la gara tra la Nigeria che sfida la Tunisia.

La Coppa d’Africa continua a registrare numeri da record: nel giorno della vigilia di Natale e a Santo Stefano, il picco di ascolti è stato davvero significativo con punte vicine al 3%. 3,5 milioni di persone hanno guardato le partite in programma, con 2 milioni concentrati su Egitto-Sudafrica, 350mila su HbbTV e 100mila persone attive sul sito di Sportitalia.

SEGUI IL LINK PER VEDERE LA DIRETTA

Nigeria-Tunisia in esclusiva su Sportitalia

Nigeria e Tunisia si affrontano in uno scontro cruciale del Gruppo C al Complexe Sportif de Fès venerdì alle 21:00. Entrambe le squadre iniziano la partita con tre punti conquistati nella loro prima uscita alla Coppa d’Africa 2025, dopo che la Nigeria ha battuto la Tanzania per 2-1 e la Tunisia ha sconfitto l’Uganda per 3-1. Con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in palio, l’incontro promette di essere intenso, poiché entrambe le squadre cercheranno di consolidare il loro inizio vincente.

La prima frazione di gioco vede al momento la Nigeria in vantaggio sulla Tunisia per 1-0, grazie alla rete di Victor Osimhen.