Dramma Michael Johnson, deve fare i conti con la giustizia: furto da 50 milioni

Neppure i grandi atleti sono al sicuro da truffe, bancarotta e debiti. Michael Johnson affronta un vero incubo in questi giorni.

Per le nuove generazioni, il nome di Michael Johnson potrebbe non essere così famoso: bisogna ovviare subito a questo dettaglio dal momento che Johnson è uno dei più grandi velocisti di sempre, forse il più forte. Nato nel 1967 a Dallas, l’uomo si avvicina rapidamente al mondo dell’atletica in cui si impone come atleta di livello olimpico fin dalla tenera età.

Benché abbia corso – e generato record – in tutte le principali specialità in cui si è cimentato è nei 400 metri che Johnson ha dato il suo meglio. Ha detenuto per ben 17 anni il record di scatto sui 400 metri, corsi in 43″ 18′ e tuttora, nonostante siano passati anni, detiene il record sulla staffetta, sempre sui quattrocento metri, pari a 2’54″29 con la squadra statunitense che vinse l’oro.

Parlando di premi e medaglie, Johnson non ha nemmeno un argento o un bronzo, in bacheca. Ha infatti 4 ori olimpici e 8 mondiali, sintomo di un atleta che, quando scendeva in pista, lo faceva con la certezza matematica di vincere. E’ un peccato che la sua vita dopo il ritiro non gli abbia dato le stesse soddisfazioni e che oggi, Johnson rischi addirittura la bancarotta.

Fallimento milionario per l’atleta, cosa è successo

Per aver avuto un tale successo sulle piste, Johnson non è stato per nulla fortunato da quando ha lasciato lo sport. L’atleta ha avuto un piccolo attacco ischemico nel 2018, fortunatamente però il suo corpo forgiato da anni ed anni di sport professionistico si è ripreso senza conseguenze gravi. Lo scorso anno però, è arrivata una mazzata, stavolta economica.

L’ex quattrocentometrista aveva investito molti dei suoi risparmi nel progetto Grand Slam Track, una lega professionistica votata a promuovere l’atletica. Tutto sembrava andare bene finché un investitore non ha ritirato i suoi fondi, facendo fallire in modo clamoroso il progetto e lasciando un buco di ben 13 milioni di dollari da coprire rapidamente.

Benché la lega sia praticamente in bancarotta con il debito che -secondo le fonti americane da noi consultate – rischia di estendersi fino a 50 milioni di dollari, Johnson non vuole arrendersi: “Mi rifiuto di abbandonare così il futuro”, avrebbe detto durante l’udienza preliminare su questo caso. Se il progetto decollasse, con nuovi investitori, allora l’atleta potrebbe recuperare il capitale e vedere realizzata la sua ambiziosa idea. Ma sembra che gli investimenti non bastino e che la bancarotta, purtroppo, sia dietro l’angolo.