Il Liverpool ha messo a segno la quarta vittoria consecutiva tra Premier e Champions, ma tutta l’emozione è stata rivolta per l’omaggio commovente a Diogo Jota.

Prima del calcio d’inizio della sfida tra Liverpool e Wolves (vinta 2-1 dai Reds, ndr) grande commozione ad Anfield per il tributo a Diogo Jota. I figli dell’attaccante sono entrati in campo insieme al capitano dei Reds, Van Dijk, davanti allo sguardo commosso della moglie del portoghese scomparso lo scorso luglio: tutto lo stadio gli ha riservato un meraviglioso omaggio.

Anfield da brividi per l’omaggio a Jota

I tifosi dei due club si sono riuniti fuori dallo stadio per omaggiare con fiori e dediche il campione portoghese, morto il 3 luglio scorso per un incredibile incidente d’auto. Fiori, cori, tantissimo affetto nella condivisione del ricordo di Jota. Dinis e Duarte, i due piccoli figli del portoghese, hanno accompagnato i capitani delle due squadre all’ingresso in campo.

Virgil van Dijk com Dinis e Duarte, os filhos de Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/7fkzDGv54t — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 27, 2025

Al momento dell’ingresso in campo, Van Dijk è entrato insieme ai figli del calciatore sulle note di ‘You’ll never walk alone’. E Gravenberch ha replicato l’esultanza di Jota dopo il suo gol, tra gli applausi della panchina e del tifo dei Reds.

Tifoserie riunite per il ricordo del campione

“Diogo, You will always be in our thoughts and hearts. With all love, the Wolves family”. La traduzione di uno dei tanti bigliettini posizionati dai tifosi dei Wolves insieme ai fiori all’esterno di Anfield: “Diogo, sarai sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Con tutto l’amore, la famiglia dei Wolves”.

Diogo Jota’s sons, Dinis and Duarte, led the Liverpool and Wolves teams out as Jota’s two English clubs met for the first time since his passing ❤️pic.twitter.com/whDid92uke — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 27, 2025

Momenti da brividi, caratterizzati da una reciproca convidisione del ricordo di Jota. In tribuna presente la moglie Rute Cardoso, visibilmente emozionata.