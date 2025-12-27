Nigeria, qualificata agli ottavi: contro la Tunisia vittoria col brivido

La Nigeria conquista il passaggio del turno in Coppa d’Africa grazie a una vittoria sofferta ma preziosa per 3-2 contro la Tunisia, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

Le Super Eagles staccano il pass per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa grazie a una vittoria rocambolesca contro la Tunisia al termine che ha visto Victor Osimhen essere il grande protagonista. Un successo di misura in cui la Nigeria ha sofferto dopo essersi portato in vantaggio di 3 gol.

La partita si apre con una Nigeria aggressiva che ha messo in difficoltà la Tunisia sin dai primi minuti. La squadra biancoverde ha sbloccato il match nella prima frazione di gioco, per poi in 17 minuti della ripresa chiudere virtualmente i giochi con Ndidi e Lookman. Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza per le Super Eagles: prima Taibi poi il rigore di Abdi gettano fuoco e spavento in una gara che intorno al 70′ era definitivamente dalla parte della Nigeria.

😱 Ma che spettacolo ci stanno regalando #Osimhen e Lookman in Nigeria-Tunisia⁉️ Victor Osimhen non ci pensa due volte a ricambiare il favore ad #Ademola Lookman: ecco il 3-0 della Nigeria! 😍 #sportitalia #lookman pic.twitter.com/w6ux5KCTR7 — Sportitalia (@tvdellosport) December 27, 2025

Nigeria agli ottavi

Due vittorie su due per Lookman e compagni che si assicurano insieme all’Egitto un posto nelle migliori sedici della competizione in corso di svolgimento in Africa. 5 gol fatti e 3 subiti per la Nigeria che dopo due giornate ha conquistato il passaggio del turno con una giornata d’anticipo grazie a due successi di fila.