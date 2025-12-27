Milan, nuova proposta di rinnovo a Maignan: cifre e dettagli

Tra i temi più importanti del calciomercato del Milan c’è sicuramente il rinnovo di Mike Maignan. Dopo mesi di distanza, la situazione sembra essersi assottigliata con una proposta importante per l’estremo difensore francese.

Il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri, sono al lavoro per provare a blindare il portiere titolare della Nazionale dei Transalpini punto fermo della squadra rossonera e in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Maignan: cifre e dettagli

La nuova offerta del Milan è da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2029 o al 2030 con il numero 16 lusingato della nuova proposta dei Rossoneri, nelle prossime settimane deciderà il suo futuro con il Diavolo ottimista di risolvere al più presto la situazione e mettere le mani su uno dei calciatori più importante della rosa di Massimiliano Allegri.

Dopo Alexis Saelemaekers, una delle priorità della formazione rossonera è sempre stata quella di prolungare il contratto di “Magic Mike” in scadenza nel 2026 provando a raggiungere un nuovo accordo nonostante le distanze degli ultimi mesi con lo stesso Maignan accostato a diversi top club europei e con il Chelsea che ha provato a strapparlo al Milan in estate, non accontentando le richieste dei Rossoneri.

🧤🔴⚫ #Milan, offerta ufficiale di rinnovo a #Maignan: c’è fiducia. Nell’opera di convincimento di Magic Mike tutti stanno recitando un ruolo importante. La società gli ha proposto uno stipendio da top player ovvero lo stesso che ha spinto a rinnovare Rafa #Leao: 7 milioni… pic.twitter.com/LhxTgPYGfc — Milan Zone (@theMilanZone_) December 27, 2025

L’indiscrezione è stata lanciata da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna spiegando i piani del club di Via Aldo Rossi che resta in attesa di una risposta dall’entourage del francese e dal capitano del Diavolo che ha sempre ammesso, nonostante i rumors, quanto sia importante vestire i colori della formazione meneghina.