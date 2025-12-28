Andy Carrol, ex attaccante di Liverpool e Newcastle rischia il carcere. Carrol è accusato di presunta violazione di un ordine di non molestia e potrebbe finire in prigione.

L’oneroso trasferimento di Andy Carrol nel 2011 al Liverpool dal Newcastle aveva fatto molto discutere. L’attaccante non era poi riuscito ad imporsi con i Reds per poi passare già nel 2012 al West Ham dove è rimasto fino al 2019. Da lì annate senza grandi riscontri. Nel 2024 era poi passato al Bordeaux in quarta divisione francese dove è rimasto una stagione ora l’attaccante gioca nei Dag&Red in sesta serie Inglese ma non è il campo a far discutere. Carrol è infatti stato arrestato nell’aprile 2025 all’aeroporto londinese di Stansted, mentre rientrava in Inghilterra a bordo di un volo low cost. Ora rischia fino a 5 anni di carcere.

Carrol rischia il carcere, la vicenda

L’ex attaccante del Liverpool e del Newcastle United, che il prossimo 6 gennaio compirà 37 anni, è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo e dovrà comparire martedì davanti al tribunale di Chelmsford. Lo rivela il tabloid inglese ‘The Telegraph‘. L’ex nazionale inglese era stato arrestato il 27 aprile all’aeroporto di Stansted al suo ritorno nel Regno Unito dalla polizia dell’Essex per fatti risalenti al mese di marzo. La notizia era diventata pubblica a luglio, ma il suo nome inizialmente non era stato fatto per ragioni legali. Ora che l’accusa è stata formalizzata è stata resa nota la sua identità.

Cosa è successo

Secondo quanto rivelato dal Sun, Carrol, era stato fermato al controllo passaporti dell’affollato aeroporto londinese mentre rientrava in Inghilterra dalla Francia. Lì dove nelle scorse stagioni aveva trovato casa prima al Amiens e poi al Bordeaux. Al controllo passaporti era stato fatto uscire dalla fila dalla polizia. Dopo essere stato brevemente trattenuto, Carrol era stato poi arrestato. Tutto accaduto tra la curiosità generale di un aeroporto affollato, in cui in molti dei presenti lo avevano riconosciuto. Lo scorso mese, in un incidente non collegato all’accaduto precedente, Carroll aveva pagato una multa dell’equivalente di 1200 euro per aver filmato, mentre era al volante, una protesta anti immigrati.

Cos’è un ordine restrittivo: i rischi a violarlo

Un ordine restrittivo, o ordine di protezione, è un’ingiunzione civile volta a impedire a una persona di avvicinarsi o contattare un’altra persona, o di recarsi a un indirizzo specifico. Il mancato rispetto dell’ordine costituisce un reato che, a seconda delle circostanze, può comportare una pena detentiva fino a 5 anni.