Grealish non si smentisce mai: notte folle con Walker

Grealish torna a far parlare di sé. L’attaccante ora ha all’Everton ha infatti speso 23.000 euro in una folle notte a Londra tra strip club e bevute in compagnia dell’ex Milan Walker.

L’attaccante del Manchester City in prestito all’Everton, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, il 21 dicembre, dopo aver perso 24 ore prima contro l’Arsenal, avrebbe passato una notte folle chiusa alle 4 del mattino in uno strip club. Il tutto gli sarebbe costato circa 20.000 sterline, l’equivalente di circa 23.000 euro. Grealish sarebbe stato in dolce compagnia e anche con l’ex rossonero Kyle Walker. Una serata di ordinaria follia quella di Jack Grealish che dopo le ultime stagioni annebbiate a Manchester si stava ritrovando in questi primi mesi con la maglia dell’Everton in Premier League.

Grealish, la serata di ordinaria follia

Secondo quanto riportato dal The Sun, la serata è iniziata nell’area vip di un parco di divertimenti della città di Londra, cioè il Winter Wonderland a Hyde Park. Il difensore del Burnley era in compagnia di un amico e due donne. I due si sono poi diretti al ristorante francese Bagatelle a Mayfair, dove sono stati visti offrire da bere ai commensali. Dopo la festa, i due amici si sarebbero separati. Walker, 35 anni, voleva andare al vicino locale Tape, dove una bottiglia di whisky costa 775 sterline. Trovatosi in minoranza, l’ex Milan ha lasciato il ristorante avvolto in una soffice felpa grigia con cappuccio.

Per Grealish, 30 anni, e una dozzina di persone a lui vicine, la tappa successiva è stata lo strip club Platinum Lace a Leicester Square. La festa si è conclusa con un conto di 3500 sterline alle 4 del mattino. Poi Grealish ha lasciato il club poco dopo. Una fonte ha dichiarato: “Jack voleva solo bere fino a tarda notte. È stato un perfetto gentiluomo. Non ha nemmeno guardato le lap dance o le spogliarelliste. Ha una relazione sentimentale”. Jack e la sua gang si erano accomodati in una stanza sul retro, ordinando centinaia di Jagerbomb da 14 sterline l’una, con ragazze che ballavano su tavoli e divani.

La festa è andata avanti finché il gruppo non è stato riportato al Sanderson Hotel: “Alcuni hanno ordinato champagne in camera. È stata un’esperienza indimenticabile” ha raccontato uno dei partecipanti al party. Il giorno di Natale, la fidanzata di Jack, Sasha Attwood, aveva condiviso su Instagram una foto della coppia in pigiama scozzese con la figlia Mila Rose.