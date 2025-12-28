Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, si gode la vetta in solitaria in Serie A al termine del 2025. Ed al termine della sfida vinta dai suoi contro l’Atalanta manda un messaggio che sembra indirizzato al tecnico rivale, Antonio Conte

L’Inter manda un altro segnale forte al campionato. Impegnata nella sfida delicata di Bergamo contro l’Atalanta, nella sfida serale di questa domenica di Serie A la squadra di Cristian Chivu ha portato a casa la posta piena grazie alla rete di Lautaro Martinez su assist del giovane Francesco Pio Esposito. Al termine della gara lo stesso Chivu ha risposto a modo suo al tecnico rivale Antonio Conte, che aveva messo pressione all’Inter nella lotta allo Scudetto. Da Conte a Marotta fino a Chivu: la corsa al tricolore si arricchisce di botta e risposta a distanza sull’asse Milano-Napoli. Chi la vincerà, in campo e fuori?

Inter, frecciata di Chivu a Conte: le sue parole

Parlando a DAZN al termine di Atalanta-Inter Cristian Chivu ha risposto in merito alle parole di Antonio Conte, che aveva definito Inter, Juventus e Milan “diverse da tutte le altre”. In televisione Chivu ha dichiarato: “A me quello che dice Conte non interessa”.

Poi in conferenza stampa ha ribadito: “In TV ho detto che quello che mi dice Conte non m’interessa: sono molto coerente. Poi chi vuole fare casino, fa casino: l’Inter ha come obiettivo quello di lavorare ed essere competitiva sotto tutti i punti di vista”.

Cos’aveva detto Marotta su Conte

La risposta di Cristian Chivu arriva dopo che già il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, aveva mandato una frecciata ad Antonio Conte: “Cosa gli rispondo? Questa domanda mi stuzzica” – aveva detto a Dazn nel prepartita – “ma in un clima festivo come quello del Natale non voglio entrare in polemica.

Dico che Conte è un bravo allenatore ma anche un bravo comunicatore, sa distrarre l’attenzione e la tensione. Il Napoli è nettamente favorito, perché è il campione uscente e ha messo degli innesti investendo dei soldi importanti ma soprattutto ha dato continuità sul piano tecnico. Noi abbiamo modificato un po’ il modello, facendo investimenti sui giovani, ce la lotteremo fino in fondo come tutte però credo che il Napoli, per motivi di merito e senza polemica, sia il serio candidato alla vittoria finale”.