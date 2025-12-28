Juve, dalla zeppetta alla miccia sempre accesa: Zhegrova ha stregato Spalletti

L’ingresso in campo di Edon Zhegrova cambia volto alla partita della Juve contro il Pisa: premiata la sostituzione di Luciano Spalletti. Determinante nell’azione dello 0-1 e non solo: le sue qualità decisive nell’ultimo match dell’anno.

Dal disastro dello Stadium contro la Roma, alla rinascita contro il Pisa: Edon Zhegrova eccelle contro la squadra di Alberto Gilardino e la sua entrata sul rettangolo di gioco crea scompiglio nella difesa dei nerazzurri. L’obiettivo del tecnico di Certaldo era quello di uscire dall’Arena Garibaldi con i tre punti e le qualità dell’ex Lille hanno ripagato alla grande la fiducia che Luciano Spalletti nutre nei suoi confronti. Un’arma in più che pochi club di Serie A possono permettersi con il kosovaro a caccia della miglior condizione possibile per provare ad essere utile non solo a gara in corso ma anche dal primo minuto. La Juventus e i tifosi, intanto, si coccolano questo momento!

Zhegrova decisivo: l’allenatore della Juve stregato dalle sue qualità

A DAZN, l’esterno kosovaro, entrato nella ripresa all’Arena Garibaldi, ha cambiato il volto al match. “Voglio mettere le mie qualità a servizio del gruppo, sono contento di aver aiutato la squadra. Spalletti? Sono contento di essere qui, lavoro tutti i giorni. L’allenatore cerca di aiutarmi e migliorarmi, cerco di ascoltare i suoi consigli e migliorare difensivamente, nel calcio moderno bisogna fare anche la fase difensiva e la facevo anche nel mio precedente club. Sono stato fuori per molto tempo, non sempre mi viene al 100% ma sto dando il mio meglio”. Chiosa finale sulla zeppetta (il suo modo particolare di saltare l’uomo, ndr.): “Ci sono nato con le mie qualità, non l’ho allenata e grazie al mister per aver inventato il termine”.

Edon Zhegrova vs Pisa 30 minutes played. pic.twitter.com/iNX4WP7bPh — ＊ (@jaraaxz_) December 27, 2025

Le parole di Spalletti dopo Pisa-Juventus

Ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, esaltando la prova di Zhegrova: “In quello spigolo dell’area è un calciatore che io ne ho visti pochi con quella qualità, ha gli occhiali tridimensionali”. Questo il suo pensiero a Sky Sport: “Lui aveva avuto l’influenza, tre giorni con la febbre alta, avevo dei dubbi potesse reggere questi minuti ma avevamo l’obbligo di farlo, lui è uno che veramente ha questa miccia accesa, nelle scelte, nel saltare l’uomo, pensavo che potesse fare meno visto il problema che aveva avuto, fisicamente ne risente un po’ invece è stato dentro bene, ci ha dato qualità”.