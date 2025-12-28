Lautaro lancia l’Inter in vetta a Capodanno: stesa l’Atalanta

L’Inter chiude al meglio il 2025: vittoria di misura a Bergamo contro l’Atalanta di Palladino. A decidere è ancora una volta Lautaro Martinez, giunto a 166 gol totali in nerazzurro

Al Gewiss Stadium va in scena una gara con ritmi da Premier League, intensa e giocata ad altissima velocità. L’equilibrio viene spezzato da Lautaro Martinez, che sfrutta al meglio un suggerimento di Pio Esposito e regala all’Inter una vittoria preziosissima contro l’Atalanta. La squadra di Chivu supera la Dea, torna da sola al comando della classifica e chiude l’anno nel modo migliore.

Atalanta-Inter, il primo tempo

L’Atalanta parte con atteggiamento aggressivo e senza timori reverenziali, ma fatica a costruire azioni pulite partendo da dietro. L’Inter, più ordinata e pericolosa, trova diversi varchi ma non riesce a capitalizzare quanto creato. Già nei primi minuti Akanji sfiora il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Kolasinac decisivo nel salvare sulla linea. Luis Henrique prova a sorprendere Carnesecchi da posizione complicata, mentre Thuram chiama il portiere bergamasco a un intervento non banale con un tiro a giro.

Lautaro spreca una buona opportunità dopo aver superato Djimsiti, Barella manca una conclusione a colpo sicuro su assist di Bastoni e Carnesecchi si fa trovare pronto anche su Bisseck. L’Inter trova pure il gol con Thuram, ma l’azione è viziata da una precedente posizione irregolare di Lautaro. L’Atalanta si vede solo nel finale di tempo con un cross di Zalewski che non trova compagni pronti alla deviazione.

Lautaro la decide su assist di Pio Esposito

Dopo l’intervallo i padroni di casa alzano il ritmo e il match diventa più aperto. Sommer deve intervenire su Zalewski, mentre una rete di De Ketelaere viene annullata per fuorigioco. Poco dopo è Carnesecchi a salvare il risultato su Luis Henrique. Anche Scamacca finisce in offside in un’azione che porta a un altro gol annullato. Il momento chiave arriva a metà secondo tempo: errore pesante di Djimsiti, Pio Esposito ne approfitta e serve Lautaro Martinez, che davanti al portiere non sbaglia e firma l’1-0. Nel finale l’Inter controlla, ma rischia di subire il pari quando Samardzic, servito da De Ketelaere, spreca incredibilmente da pochi passi. Scampato il pericolo, i nerazzurri gestiscono gli ultimi minuti e portano a casa tre punti fondamentali.