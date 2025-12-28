Messi tra Maradona e Holly e Benji: “Oliver Hutton il mio idolo”

Lionel Messi ha legato la sua passione per il calcio a un fenomeno culturale. Il fenomeno argentino ha più volte parlato del suo legame con il celebre anime Holly e Benji, noto con il titolo originale Captain Tsubasa.

Messi ha spiegato di essere cresciuto apprezzando il manga di Captain Tsubasa (alias Holly & Benji). L’ha riferito in un’intervista rilasciata in collaborazione con il videogioco EFootball: “Crescendo leggendo il manga, è naturale che a volte venissi paragonato a un eroe del calcio. Ho sempre preso questo confronto come un segno positivo. Olivier Hutton era il mio idolo da bambino. Ogni giorno giocavo a calcio e avevo questa immagine di Olivier nella mia testa. Mi dicevo che un giorno sarei diventato come lui”.

Holly e Benji simbolo di dedizione

Per Messi l’universo di Holly e Benji non è semplicemente un cartone animato, ma una sorta di metafora di sogni e ambizioni, quelle che la pulce ha saputo realizzare nel corso della sua stupenda carriera. “Olivier Atton era il mio idolo da bambino. Ogni giorno giocavo a calcio e avevo questa immagine di Olivier nella mia testa. Mi dicevo che un giorno sarei diventato come lui”, le parole dell’argentino che, come tante persone nate e cresciute tra gli anni’80 e gli anni ’90, ha rivelato di essere cresciuto con il mito del cartone giapponese.

La Pulce continua a incantare

L’Inter Miami ha vinto a inizio dicembre la 2025 MLS Cup, un risultato storico per il club. La stella assoluta della serata è stata ovviamente Lionel Messi. Pur non andando a rete, l’argentino ha orchestrato la rimonta decisiva: nei secondi 45 minuti ha fornito due assist clamorosi: il primo al 71′ per Rodrigo De Paul che ha riportato avanti i suoi, il secondo nei minuti di recupero per Tadeo Allende, che ha chiuso i conti e ha regalato alla squadra in cui militano anche Jordi Alba e Sergio Busquets (prossimi al ritiro) un trionfo storico. 48esimo trofeo in carriera per la Pulga.

I 48 trofei di Messi

Nazionale (6 titoli)

1 × Coppa del Mondo FIFA (World Cup)

2 × Copa América

1 × Finalissima

1 × medaglia d’oro olimpica (Olympic Football Tournament 2008)

1 × titolo mondiale Under-20 (FIFA U-20 World Cup 2005)

Barcellona (35 trofei)

10 × La Liga

7 × Copa del Rey

8 × Supercopa de España

4 × UEFA Champions League

3 × UEFA Super Cup

3 × FIFA Club World Cup

Paris Saint‑Germain (3 trofei)

2 × Ligue 1

1 × Trophée des Champions

Inter Miami (4 trofei)