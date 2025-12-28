Super Hojlund, una doppietta del danese lancia il Napoli a Cremona

Torna a vincere in trasferta il Napoli: imprendibile Rasmus Hojlund. Il danese si scatena con una doppietta e lancia i partenopei a Cremona.

Aveva perso sette delle ultime nove partite lontano dal Maradona, il Napoli. La squadra di Conte cominciava a vivere le trasferte un po’ come un tabù, ma quest’oggi allo Zini di Cremona è arrivata una risposta netta e importante, anche alla luce del successo del Milan nel lunch match della 17^ giornata di Serie A. Doppietta di Hojlund (poteva farne tre, ndr) e il Napoli torna provvisoriamente al secondo posto in classifica a un punto dal Milan.

Hojlund scatenato: Napoli vittorioso

Il canovaccio è chiaro sin da subito: laa Cremonese gioca con grande aggressività, ma sono gli ospiti a costruire da dietro e andando in verticale da Hojlund appena possibile, come in occasione del vantaggio. Il tiro di Spinazzola viene deviato e si trasforma in una carambola che il danese deposita agevolmente alle spalle di Audero.

La Cremonese non esce dagli sviluppi della partita: Bianchetti, su sviluppo di corner, va vicino al gol; poi Payero fa la lotta a centrocampo e va anche alla conclusione, ma la retroguardia napoletana fa muro. Napoli che torna ad alzare i giri del motore alla fine del primo tempo. Al termine del primo tempo ecco il raddoppio: sponda di McTominay per il solito Hojlund, che gira in rete con il destro (ancora il piede debole decisivo). Terza doppietta in A per Hojlund, che sale a quota 6 nella classifica marcatori.

Chiude con una grande affermazione il 2025 la formazione di Conte, che avrà un gennaio complicato e molto indicativo in termini di impegni, a partire dalla trasferta di Roma contro la Lazio.