Il pugile britannico dei pesi massimi, Anthony Joshua, è stato coinvolto in un grave incidente avvenuto in Nigeria. Circolano immagini successive all’avvenimento sui social network: la superstrada dove è successo è ormai tristemente famosa per fatti simili

Un grave incidente stradale ha coinvolto il pugile britannico dei pesi massimi Anthony Joshua in Nigeria, causando la morte di altre due persone secondo quanto riportato dai media locali. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di lunedì lungo la superstrada statale Ogun-Lagos, una delle arterie più trafficate del sud-ovest del Paese. Le autorità nigeriane hanno confermato che l’atleta, 36 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Incidente Anthony Joshua, ci sono due morti – VIDEO

Anhtony Joshua, che ha legami familiari con Sagamu, città nello Stato di Ogun, si trovava nella zona al momento dell’incidente. La polizia ha riferito alla BBC che il pugile sta “bene”, mentre immagini e filmati diffusi online mostrano un veicolo gravemente danneggiato, ritenuto quello su cui viaggiava. Le circostanze precise restano in fase di accertamento, ma le prime informazioni indicano che l’impatto sia stato particolarmente violento.

Il commissario di polizia locale, Lanre Ogunlowo, ha annunciato l’apertura immediata di un’indagine. “Posso confermarti che si è verificato un incidente e la vittima è stata portata in ospedale”, ha dichiarato. Anche l’ufficiale di divisione di Sagamu, Ode Fredrick, ha spiegato che le forze dell’ordine si stavano recando presso la struttura sanitaria per verificare il numero e l’identità delle persone coinvolte.

Just look at the terrible state of Nigeria. After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

Incidente Anthony Joshua, cosa sappiamo

Secondo quanto emerso successivamente da una nota del Federal Road Safety Corps, nell’incidente sarebbero stati coinvolti cinque uomini adulti, incluso Joshua. Le autorità ritengono che una Lexus Jeep stesse procedendo a velocità elevata e abbia perso il controllo durante una manovra di sorpasso, finendo per schiantarsi contro un camion fermo sul ciglio della strada. Nel comunicato si parla di un veicolo sospettato di viaggiare “oltre il limite di velocità legalmente prescritto”.

La strada su cui è avvenuto l’incidente è comunemente conosciuta come la superstrada Lagos-Ibadan, un collegamento di 127 chilometri tra Ibadan, capitale dello Stato di Oyo, e Lagos, la più grande città della Nigeria. È spesso descritta come una delle più pericolose del Paese, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando molti nigeriani rientrano dall’estero per le festività.