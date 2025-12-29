SI HD

Cristiano Ronaldo, accenna al ritorno in Europa? Una frase scatena i fan di CR7

Intervenuto ai Globe Soccer Award, dove è stato premiato come miglior calciatore del Medio Oriente, Cristiano Ronaldo, ha accennato ad un possibile ritorno nel calcio Europeo.

La storia di Cristiano Ronaldo nel mondo del calcio è speciale ed infinita. CR7 ha vinto un altro premio. Ronaldo è stato infatti omaggiato del titolo di miglior calciatore del Medio Oriente. A margine della premiazione, l’attaccante portoghese ha parlato del fatto di voler raggiungere i 1000 gol. Ronaldo ha specificato che non gli importa di raggiungerli in Arabia Saudita o in Europa, scatenando così le voci su uno suo possibile ritorno nel calcio Europeo. Una storia, quella di CR7 con il nostro continente che sembrava chiusa e che invece potrebbe clamorosamente riaprirsi. CR7 resterà all’Al Nassr?

Cristiano Ronaldo, attaccante Al Nassr
Cristiano Ronaldo premiato come miglior calciatore del Medio Oriente

 

Cristiano Ronaldo apre al ritorno in Europa

Intervenuto ai Globe Soccer Awards, dove è stato premiato come miglior calciatore del Medio Oriente, Cristiano Ronaldo ha accennato a un possibile ritorno in Europa. CR7 ha anche ribadito la sua ambizione di raggiungere i 1.000 gol in carriera, sottolineando che se non avrà infortuni questo sarà il suo obiettivo. Ronaldo a 40 anni, ha portato il suo numero di gol carriera a 956 grazie alla doppietta nella vittoria per 3-0 dell’Al Nassr contro l’Al Okhdood nel pomeriggio di sabato. La superstar portoghese aveva già suggerito in precedenza che avrebbe continuato a giocare ancora per uno o due anni e ha ammesso all’inizio di quest’anno che il Mondiale 2026 sarebbe stato il suo ultimo.

 

Le parole di Ronaldo

Ai Globe Soccer Awards, l’ex attaccante di Real Madrid e Manchester United Ronaldo ha parlato così: “La mia passione è alta e voglio continuare. Non importa dove gioco, sia in Medio Oriente che in Europa. Mi piace sempre giocare a calcio e voglio continuare. Raggiungerò quel numero (1000 gol) sicuramente, se non ci saranno infortuni“. Parole, quelle del fuoriclasse portoghese che hanno riacceso la voglia dei fan di rivederlo in Europa e chissà in Champions League, competizione che ha cannibalizzato negli anni con le maglie di Sporting CP, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Realtà o soltanto un sogno? I prossimi mesi ci diranno la verità, Cristiano Ronaldo resterà all’Al Nassr o tornerà a giocare in Europa.

