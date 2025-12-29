Cristiano Ronaldo, accenna al ritorno in Europa? Una frase scatena i fan di CR7

Intervenuto ai Globe Soccer Award, dove è stato premiato come miglior calciatore del Medio Oriente, Cristiano Ronaldo, ha accennato ad un possibile ritorno nel calcio Europeo.

La storia di Cristiano Ronaldo nel mondo del calcio è speciale ed infinita. CR7 ha vinto un altro premio. Ronaldo è stato infatti omaggiato del titolo di miglior calciatore del Medio Oriente. A margine della premiazione, l’attaccante portoghese ha parlato del fatto di voler raggiungere i 1000 gol. Ronaldo ha specificato che non gli importa di raggiungerli in Arabia Saudita o in Europa, scatenando così le voci su uno suo possibile ritorno nel calcio Europeo. Una storia, quella di CR7 con il nostro continente che sembrava chiusa e che invece potrebbe clamorosamente riaprirsi. CR7 resterà all’Al Nassr?

Cristiano Ronaldo apre al ritorno in Europa

Intervenuto ai Globe Soccer Awards, dove è stato premiato come miglior calciatore del Medio Oriente, Cristiano Ronaldo ha accennato a un possibile ritorno in Europa. CR7 ha anche ribadito la sua ambizione di raggiungere i 1.000 gol in carriera, sottolineando che se non avrà infortuni questo sarà il suo obiettivo. Ronaldo a 40 anni, ha portato il suo numero di gol carriera a 956 grazie alla doppietta nella vittoria per 3-0 dell’Al Nassr contro l’Al Okhdood nel pomeriggio di sabato. La superstar portoghese aveva già suggerito in precedenza che avrebbe continuato a giocare ancora per uno o due anni e ha ammesso all’inizio di quest’anno che il Mondiale 2026 sarebbe stato il suo ultimo.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals. Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

Le parole di Ronaldo

Ai Globe Soccer Awards, l’ex attaccante di Real Madrid e Manchester United Ronaldo ha parlato così: “La mia passione è alta e voglio continuare. Non importa dove gioco, sia in Medio Oriente che in Europa. Mi piace sempre giocare a calcio e voglio continuare. Raggiungerò quel numero (1000 gol) sicuramente, se non ci saranno infortuni“. Parole, quelle del fuoriclasse portoghese che hanno riacceso la voglia dei fan di rivederlo in Europa e chissà in Champions League, competizione che ha cannibalizzato negli anni con le maglie di Sporting CP, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Realtà o soltanto un sogno? I prossimi mesi ci diranno la verità, Cristiano Ronaldo resterà all’Al Nassr o tornerà a giocare in Europa.