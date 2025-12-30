SI HD

Barcellona, idea Vlahovic: possibile colpo a costo zero per il dopo Lewandowski

Barcellona, idea Vlahovic: possibile colpo a costo zero per il dopo Lewandowski

Il futuro di Dusan Vlahovic si deciderà nelle prossime settimane: l’attaccante della Juventus in scadenza di contratto nel 2026 è finito nel mirino del Barcellona come possibile erede di Robert Lewandowski per rinforzare il reparto offensivo.

L’edizione odierna di Marca svela i piani futuri del club blaugrana intenzionato a sostituire il bomber polacco: le trattative per il rinnovo sono ferme ormai da tempo e l’ex attaccante di Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarebbe ormai prossimo a lasciare la Spagna.

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic nel mirino del Barcellona (Screen YouTube)

Vlahovic-Juve: rinnovo lontano, spunta il Barcellona

Prima dell’infortunio, la Juventus aveva intenzione di discutere del possibile prolungamento del contratto: Vlahohic resterà ai box fino a marzo e nutriva della stima e considerazione di Luciano Spalletti che lo preferiva nelle scelte a David e Openda.

Il problema principale del classe 2000 è il ricchissimo ingaggio percepito soprattutto nella sua ultima stagione alla Vecchia Signora: ecco perché l’accordo sembra lontano e il divorzio appare la soluzione più probabile al termine dell’anno.

In casa Barcellona la situazione è molto simile tanto è vero che l’allenatore Hansi Flick sta schierando spesso Ferran Torres come prima punta. Dal canto suo, Robert Lewandowski non si è mai pronunciato a riguardo ma le possibilità di una separazione a fine stagione sono piuttosto concrete con il polacco accostato anche al Milan nelle scorse settimane.

Il Milan di Allegri è un’altra opzione

L’attaccante della Juventus potrebbe essere anche una soluzione per Massimiliano Allegri per rinforzare l’attacco del Milan in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi sarebbero andati in scena dei contatti tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi e l’agente del classe 2000 Darko Ristic, anche se il Barcellona potrebbe complicare i piani del Diavolo a caccia di un numero 9 per la stagione 2026-27.

