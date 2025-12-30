Coppa d’Africa, disastro portieri Uganda: uno infortunato e l’altro espulso

La Coppa d’Africa continua a regalare emozioni: nel Girone C Nigeria e Tunisia si sono classificate rispettivamente come prima e seconda del raggruppamento con la Tanzania terza e l’Uganda ultima con un punto.

Se Tanzania e Tunisia non sono andate oltre l’1-1, è il match tra Uganda e Nigeria che ha regalato il maggior numero di emozioni sia per gol segnati, ben quattro, con le Super Eagles che hanno avuto la meglio con un rotondo 1-3 con Onyedika, grande protagonista e autore di una doppietta.

Coppa d’Africa: che disastro l’Uganda, serataccia per i portieri

Nigeria show con Chukwueze e Onyedika🇳🇬🔥 La #Nigeria cala il tris contro l’Uganda: protagonisti l’ex Milan Samuel #Chukwueze e il centrocampista del Club Bruges Raphael #Onyedika, autori rispettivamente di due assist e due gol. pic.twitter.com/90UhIawlhb — Sportitalia (@tvdellosport) December 30, 2025

Al 46′ Denis Masinde Onyango, portiere titolare dell’Uganda, è stato sostituito per infortunio. Il commissario tecnico Paul Put manda in campo Salim Magoola al suo posto. Dopo neanche 10 minuti è finita anticipatamente la sua partita complice un intervento senza senso.

Al 56′ il direttore di gara Djindo Louis Houngnandande estrae il cartellino rosso senza esitazioni. Salim Magoola, estremo difensore classe ’95 che milita nel campionato sudafricano, termina anticipatamente la sua partita dopo aver fermato una chiara occasione da gol con le mani condannando di fatto l’Uganda all’eliminazione.

Uscita folle del portiere, espulso dopo 12 minuti🇺🇬🆚🇳🇬 Il secondo portiere dell’Uganda esce fuori dall’area e para il tiro di #Osimhen al 56’ venendo espulso a soli dodici minuti dal suo ingresso in campo. pic.twitter.com/oq0EyQ5TrS — Sportitalia (@tvdellosport) December 30, 2025

La Nigeria da lì segnerà altri due gol prima che l’Uganda segnerà l’ultima rete della competizione in corso di svolgimento in Marocco con Le Gru virtualmente eliminate dalla Coppa d’Africa dopo un solo punto conquistato in tre partite.