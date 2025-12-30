SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Coppa d’Africa, tutti i risultati: tris di Nigeria, Senegal e Repubblica Democratica del Congo

Coppa d’Africa, tutti i risultati: tris di Nigeria, Senegal e Repubblica Democratica del Congo

di

La Coppa d’Africa 2025 entra nella fase calda con la conclusione della fase a gironi. I verdetti dei Gruppi C e D delineano ulteriormente il quadro degli ottavi di finale, tra conferme e soprattutto sorprese.

Si chiudono i Gruppi C e D della Coppa d’Africa 2025 con i verdetti definitivi con la conferma delle grande favorite. La Nigeria domina il proprio raggruppamento da imbattuta, mentre la Tunisia non va oltre l’1-1 con la Tanzania per consolidare il secondo posto. Senegal e Repubblica Democratica del Congo strappano la qualificazione senza troppi problemi condannando Botswana e Benin con lo stesso punteggio e, con 7 punti in tre partite che permettono a entrambe le Nazionali di volare tra le migliori 16 del torneo.

Le Super Eagles volano in Coppa d’Africa e staccano il pass per gli ottavi a punteggio pieno (Screen Sportitalia)

Coppa d’Africa: i risultati dei Gironi C e D

Nel Girone C tra Tanzania e Tunisia, il punteggio è terminato sull’1-1: gli ospiti sono passati in vantaggio con Gharbi su calcio di rigore per poi subire il pareggio definitivo con Salum nella ripresa. La Tanzania conclude al secondo posto nel raggruppamento con due punti grazie al ko dell’Uganda contro la Nigeria. Partita a senso unico delle Super Eagles: Onuachu e Onyedika, autore di una doppietta permettono a Osimhen e compagni di volare agli ottavi da imbattuti e con la casella 0 nelle sconfitte.


Nell’altro Girone sia Senegal che Repubblica Democratica del Congo hanno avuto la meglio di Benin e Botswana con lo stesso punteggio: 3-0 per Koulibaly e compagni con il difensore dell’Al-Hilal che salterà il prossimo match in quanto espulso. A segno Seck, Diallo e Ndiaye dagli undici metri. Il Botswana è caduto sotto i colpi di Mbuku e la doppietta di Kakuta che ha condannato le Zebre all’ultimo posto nel Girone.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×