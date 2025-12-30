Coppa d’Africa, tutti i risultati: tris di Nigeria, Senegal e Repubblica Democratica del Congo

La Coppa d’Africa 2025 entra nella fase calda con la conclusione della fase a gironi. I verdetti dei Gruppi C e D delineano ulteriormente il quadro degli ottavi di finale, tra conferme e soprattutto sorprese.

Si chiudono i Gruppi C e D della Coppa d’Africa 2025 con i verdetti definitivi con la conferma delle grande favorite. La Nigeria domina il proprio raggruppamento da imbattuta, mentre la Tunisia non va oltre l’1-1 con la Tanzania per consolidare il secondo posto. Senegal e Repubblica Democratica del Congo strappano la qualificazione senza troppi problemi condannando Botswana e Benin con lo stesso punteggio e, con 7 punti in tre partite che permettono a entrambe le Nazionali di volare tra le migliori 16 del torneo.

Coppa d’Africa: i risultati dei Gironi C e D

Nel Girone C tra Tanzania e Tunisia, il punteggio è terminato sull’1-1: gli ospiti sono passati in vantaggio con Gharbi su calcio di rigore per poi subire il pareggio definitivo con Salum nella ripresa. La Tanzania conclude al secondo posto nel raggruppamento con due punti grazie al ko dell’Uganda contro la Nigeria. Partita a senso unico delle Super Eagles: Onuachu e Onyedika, autore di una doppietta permettono a Osimhen e compagni di volare agli ottavi da imbattuti e con la casella 0 nelle sconfitte.

Assist di tacco e vantaggio #Congo🇨🇩 La Repubblica Democratica del Congo sblocca il match contro il Botswana con Mbuku che sfrutta alla perfezione l’assist di tacco di Kakuta. pic.twitter.com/VUhmN21V5S — Sportitalia (@tvdellosport) December 30, 2025



Nell’altro Girone sia Senegal che Repubblica Democratica del Congo hanno avuto la meglio di Benin e Botswana con lo stesso punteggio: 3-0 per Koulibaly e compagni con il difensore dell’Al-Hilal che salterà il prossimo match in quanto espulso. A segno Seck, Diallo e Ndiaye dagli undici metri. Il Botswana è caduto sotto i colpi di Mbuku e la doppietta di Kakuta che ha condannato le Zebre all’ultimo posto nel Girone.