Home » Calcio » Coppa D’Africa, il video del tifoso del Congo in piedi tutta la partita fa il giro del mondo

Coppa D’Africa, il video del tifoso del Congo in piedi tutta la partita fa il giro del mondo

di

Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo assiste a tutte le partite della sua Nazionale in Coppa d’Africa in piedi: svelato il particolare motivo con il video che in pochissimo tempo è diventato virale.

La Coppa d’Africa continua a regalare emozioni e particolari colpi di scena con la Repubblica Democratica del Congo che ieri ha staccato il pass per gli ottavi di finale al secondo posto alle spalle del Senegal e da imbattuta. Sette punti in tre partite, frutto di deu vittorie e un pareggio con il 3-0 rifilato al Botswana che ha permesso ai Leopardi di conquistare un posto per la fase a eliminazione diretta della competizione in corso di svolgimento in Marocco.

Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo è diventato virale in Coppa d’Africa (Screen Sportitalia)

Tifoso Congo in piedi tutta la partita: le immagini dalla Coppa d’Africa

Nelle partite contro Senegal e Botswana le telecamere di Sportitalia lo hanno inquadrato più e più volte. Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo ha deciso di assistere alle partite in modo particolare e unico, restando in piedi e immobile per 90 minuti. Omaggiando a modo suo uno leader indipendentista del suo Paese: Patrice Lumumba, figura di spicco di un movimento anticolonialista degli anni 50, ucciso nel 1961 e ricordato ancora oggi come fonte di ispirazione.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Il calcio così come in Italia o in qualsiasi altra nazione è simbolo di cultura e questo tifoso della Repubblica Democratica del Congo è un segno importantissimo di una competizione che continua a regalare emozioni a non finire e con La Celeste. Presto giocheranno anche i play-off intercontinentali per un posto alla prossima edizione dei Campionati del Mondo del 2026 dopo aver superato a sorpresa Camerun e Nigeria. E il sogno dei Leopardi in Coppa d’Africa continua…

