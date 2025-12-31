Coppa D’Africa, il video del tifoso del Congo in piedi tutta la partita fa il giro del mondo

Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo assiste a tutte le partite della sua Nazionale in Coppa d’Africa in piedi: svelato il particolare motivo con il video che in pochissimo tempo è diventato virale.

La Coppa d’Africa continua a regalare emozioni e particolari colpi di scena con la Repubblica Democratica del Congo che ieri ha staccato il pass per gli ottavi di finale al secondo posto alle spalle del Senegal e da imbattuta. Sette punti in tre partite, frutto di deu vittorie e un pareggio con il 3-0 rifilato al Botswana che ha permesso ai Leopardi di conquistare un posto per la fase a eliminazione diretta della competizione in corso di svolgimento in Marocco.

Tifoso Congo in piedi tutta la partita: le immagini dalla Coppa d’Africa

Nelle partite contro Senegal e Botswana le telecamere di Sportitalia lo hanno inquadrato più e più volte. Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo ha deciso di assistere alle partite in modo particolare e unico, restando in piedi e immobile per 90 minuti. Omaggiando a modo suo uno leader indipendentista del suo Paese: Patrice Lumumba, figura di spicco di un movimento anticolonialista degli anni 50, ucciso nel 1961 e ricordato ancora oggi come fonte di ispirazione.

Il calcio così come in Italia o in qualsiasi altra nazione è simbolo di cultura e questo tifoso della Repubblica Democratica del Congo è un segno importantissimo di una competizione che continua a regalare emozioni a non finire e con La Celeste. Presto giocheranno anche i play-off intercontinentali per un posto alla prossima edizione dei Campionati del Mondo del 2026 dopo aver superato a sorpresa Camerun e Nigeria. E il sogno dei Leopardi in Coppa d’Africa continua…