Marocco, Brahim Diaz in Coppa d’Africa 3 gol in 3 partite. El Kaabi specialista in rovesciate

di

Il Marocco vola in Coppa d’Africa e conquista il pass per gli ottavi di finale: due vittorie e un pareggio per la formazione allenata da Regragui dopo il primo posto nel girone con Mali, Zambia e Comore.

I Leoni dell’Atalante non sbagliano un colpo: 2-0 alle Comore all’esordio, pari per 1-1 con il Mali nella seconda giornata e 0-3 allo Zambia che ha permesso al Marocco di superare il proprio raggruppamento con 7 punti.

Il Marocco vola in Coppa d’Africa grazie a uno straordinario Brahim Diaz (Screen X)

Brahim Diaz, che impatto in Coppa d’Africa

La formazione africana è stata trascinata da un clamoroso Brahim Diaz: il trequartista del Real Madrid ha segnato in tutti e tre i match della competizione in corso di svolgimento in Marocco. Giocate d’autore e gol decisivi per l’ex Milan protagonista assoluto alla sua prima Coppa d’Africa: è il primo marocchino a segnare in tre partite consecutive dai tempi di Ahmed Faras nel 1976. Il giocatore dei Blancos sta infiammando il torneo per i padroni di casa!

El Kaabi fa volare il Marocco con le sue rovesciate

Da Brahim Diaz ad Ayoul El Kaabi: l’attaccante ha segnato due gol con due biciclette nelle sue prima 3 partite in AFCON. Il bomber dell’Olympiakos sta segnando a valanga in questa stagione: sono già 15 le reti messe a segno in 22 presenze stagionali tra tutte le competizioni.

Il CT del Marocco sogna di vincere il trofeo il prossimo 18 gennaio con un aiuto dal dodicesimo uomo in campo: “Sentiamo tutto il Paese dietro di noi. Ma da ora in poi ogni gara sarà una finale. Noi vogliamo rendere felici i nostri sostenitori e i giocatori vogliono vincere questa Coppa. Se restiamo uniti, Dio ci aiuterà”. E dagli scontri a eliminazione diretta ci sarà anche un Achraf Hakimi in più, con il terzino del PSG che ha giocato uno scampolo di partita contro lo Zambia.

