Roberto Carlos, intervento al cuore: le condizioni dell’ex Inter

Roberto Carlos è tuttora ricoverato in Brasile dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un problema cardiaco. L’operazione si è prolungata, ora l’ex terzino di Inter e Real Madrid sta bene.
L’ex terzino dei Real Madrid ed Inter, Roberto Carlos era in vacanza in Brasile quando si è sottoposto a un controllo per un dolore a una gamba: gli hanno diagnosticato un piccolo coagulo di sangue. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il suo cuore non funzionava correttamente. L’ex terzino si è dovuto quindi operare al cuore. Un’operazione durata circa 3 ore. Si è trattato di un intervento chirurgico per l’inserimento di uno stent. L’operazione sarebbe dovuta durare 40 minuti, ma si è prolungata a quasi tre ore a causa di una complicazione. Ora resterà in osservazione per altre 48 ore prima di cominciare la riabilitazione.
Roberto Carlos operato al cuore
Roberto Carlos, ex terzino dell’Inter, e leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a intervento chirurgico in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa in Spagna da Marca e As. L’ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale, secondo le prime informazioni. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell’ambito di un controllo medico di routine, durante una vacanza in Brasile. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, portando alla decisione di operarlo immediatamente. L’intervento, inizialmente considerato semplice, è durato quasi tre ore a causa di complicazioni. Il terzino ha parlato così dopo l’operazione: “Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione“.
Cosa è successo
Tornato in Brasile per le vacanze, Roberto Carlos si era sottoposto a un esame alla gamba per verificare la presenza di un piccolo coagulo di sangue. I test però hanno portato i medici a fare ulteriori approfondimenti che, grazie a una risonanza magnetica completa, hanno scoperto un malfunzionamento cardiaco. Immediato il ricovero e l’intervento chirurgico con l’inserimento di un catetere. Sono state ore complicate per l’ex calciatore: l’operazione sarebbe dovuta durare circa 40 minuti ma si è protratta per quasi tre ore a causa di una complicazione. L’ex stella della nazionale brasiliana resterà sotto stretta osservazione per altre 48 ore e poi, se tutto dovesse filare liscio, verrà rilasciato. Un piccolo spavento per chiudere il 2025 per lui ma un sospiro di sollievo per essere riusciti a intervenire in tempo ed evitare rischi peggiori.