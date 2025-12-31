Roberto Carlos, intervento al cuore: le condizioni dell’ex Inter

Roberto Carlos, ex terzino dell’Inter, e leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a intervento chirurgico in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa in Spagna da Marca e As. L’ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale, secondo le prime informazioni. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell’ambito di un controllo medico di routine, durante una vacanza in Brasile. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, portando alla decisione di operarlo immediatamente. L’intervento, inizialmente considerato semplice, è durato quasi tre ore a causa di complicazioni. Il terzino ha parlato così dopo l’operazione: “Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione“.

Cosa è successo

Tornato in Brasile per le vacanze, Roberto Carlos si era sottoposto a un esame alla gamba per verificare la presenza di un piccolo coagulo di sangue. I test però hanno portato i medici a fare ulteriori approfondimenti che, grazie a una risonanza magnetica completa, hanno scoperto un malfunzionamento cardiaco. Immediato il ricovero e l’intervento chirurgico con l’inserimento di un catetere. Sono state ore complicate per l’ex calciatore: l’operazione sarebbe dovuta durare circa 40 minuti ma si è protratta per quasi tre ore a causa di una complicazione. L’ex stella della nazionale brasiliana resterà sotto stretta osservazione per altre 48 ore e poi, se tutto dovesse filare liscio, verrà rilasciato. Un piccolo spavento per chiudere il 2025 per lui ma un sospiro di sollievo per essere riusciti a intervenire in tempo ed evitare rischi peggiori.