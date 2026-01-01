Nei prossimi mesi potrebbero cambiare le regole del calcio. Dalla svolta sul fuorigioco al VAR sul secondo giallo: tutte le novità che possono cambiare il calcio già dal prossimo Mondiale.

Sono diverse le possibili modifiche al regolamento del gioco del calcio, tra quelle già testate e quelle ancora da testare che potrebbero essere già applicate nei prossimi mesi del 2026. A partire chissà dalla prossima Coppa del Mondo. Nell’ultimo mese di dicembre è stata testata all’Arab Cup la regola dei 2 minuti. In caso di infortunio con intervento dei sanitari che non riguardi un portiere o che non abbia portato ad un cartellino, il calciatore interessato è dovuto rimanere 2 minuti fuori dal campo. Non solo il Presidente Fifa Infantino ha aperto alla possibilità di modificare la regola del fuorigioco. Ancora la regola degli 8 secondi potrebbe essere applicata anche sui rinvii e sulle rimesse laterali. Il VAR poi potrebbe intervenire anche sui doppi gialli.

La regola dei 2 minuti

Durante l’Arab Cup è stata messa in pratica la norma dei 2 minuti fuori dal campo in caso di richiesta di cure mediche dopo un contrasto di gioco. Una norma proposta e introdotta da Pierluigi Collina. L’idea è quella di penalizzare i simulatori, obbligando il calciatore che ha subito il fallo, a restare fuori dal campo per 2 minuti. La norma non vale ovviamente per il portiere, non si può giocare senza. E per quei giocatori che avendo subito fallo hanno portato ad un cartellino, giallo o rosso. Nelle prossime settimane verrà presa una decisione e non c’è dubbio che potrebbe proprio essere questa l’innovazione ad arrivare prima delle altre.

Il cambio del fuorigioco

Pochi giorni fa, il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha aperto l’argine legato al fuorigioco. C’è l’idea di convalidare una rete se almeno una delle 4 parti del corpo legittimate a segnare un gol (testa, busto, gambe, piedi) sia dentro la figura del difendente, dando il fuorigioco se la figura completa è oltre l’ultimo difensore. Un ritorno al passato che sarebbe possibile anche grazie all’utilizzo del Saot (Sistema elettronico del fuorigioco semiautomatico).

Queste le parole di Infantino di qualche giorno fa al World Summit di Dubai: “Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all’arbitro l’opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere. Stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente. Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all’attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco“.

La regola degli 8 secondi

Il terzo punto è quello che riguarda la regola degli 8 secondi. Altro attacco alle perdite di tempo. Avete presente gli 8’’ per la ripresa del gioco con palla in mano al portiere? Ecco: potrebbero essere estesi per il calcio di rinvio e per le rimesse laterali. C’è l’ipotesi che quegli 8’’ di possesso vengano ridotti. In caso di eccesso temporale, assegnazione di un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Il VAR anche per il doppio giallo

L’idea è quella di aprire al check non solamente per il rosso diretto ma anche per il ‘secondo giallo’. Il calcio si evolve “e stiamo migliorando continuamente il VAR con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta” così aveva parlato Infantino. In questi anni spesso si è discusso sull’impossibilità del VAR di intervenire sui secondi cartellini gialli, ed ecco che ora questa cosa potrebbe essere implementata per migliorare ulteriormente l’utilizzo della tecnologia e il gioco del calcio. Queste norme potrebbero già entrare in vigore già nei prossimi mesi e chissà, già dal prossimo Mondiale.