Roma, la banda Gasperini piazza il record: più partite vinte in Serie A nel 2025

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Roma di Gian Piero Gasperini: 3-1 al Genoa nell’ultimo match del 2025 che ha permesso ai giallorossi di conquistare un record di tutto rispetto in Serie A nell’anno solare.

Riscattata ampiamente la sconfitta sul campo della Juventus dalla banda di Gian Piero Gasperini che ha controsorpassato i bianconeri in classifica portandosi al quarto posto a quota 33 punti. All’Olimpico, lunedì scorso, i capitolini hanno superato 3-1 il Genoa del grande ex Daniele De Rossi grazie alle reti di Soulé, Koné e Ferguson.

Record Roma in Serie A: primato nel 2025

Come rivelato da Opta “La Roma è la squadra che ha vinto più partite di Serie A nel 2025 (26); è solo la quarta volta che ottiene più di 25 successi in un anno solare nella massima serie (26 nel 2006 e nel 2016 e 28 nel 2017). Ritmo”. Claudio Ranieri prima e Gian Piero Gasperini poi hanno permesso alla formazione giallorossa di portarsi in testa a una speciale classifica il club della Capitale che si è affermata come la squadra con più successi nel 2025 nel campionato italiano.

De Rossi e il saluto commosso all’Olimpico

Una partita molto toccante per l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, che al termine del match dopo aver salutato i giocatori giallorossi, si è andato a prendere il saluto dei suoi ex tifosi che l’hanno acclamato per tutti i 90′, con numerosi striscioni apparsi sugli spalti. La sua ex squadra è rimasta in campo per applaudire, con merito, l’ex allenatore, che al termine del match, in mixed zone è apparso visibilmente emozionato nonostante la delusione per il ko del suo Genoa.

Nothing but love for De Rossi at the Olimpico ❤️‍🔥 pic.twitter.com/zDmHkru1vD — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 29, 2025

La formazione capitolina ha chiuso un anno solare da record, contro il Genoa sono arrivati anche tre gol… ma il reparto offensivo ha bisogno di nuove pedine per blindare il posto nell’Europa che conta con la Juventus distante una sola lunghezza.