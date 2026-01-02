Coppa D’Africa, disastro Gabon: nazionale sospesa dal governo

Il Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang è stata eliminato dalla Coppa d’Africa classificandosi al quarto posto del girone F. Le “Pantere” hanno perso tutti e tre i match. Ora la nazionale è stata sospesa dal governo.

La Nazionale di Pierre-Emerick Aubameyang è stata eliminata dalla Coppa d’Africa classificandosi al quarto posto del girone F. Le “Pantere” hanno perso tutti e tre i match: 1-0 con il Camerun, 2-3 con Mozambico e Costa d’Avorio. Nella gara del 31/12 contro i campioni in carica, guidati da Franck Kessié, il Gabon non è riuscito a sfruttare il doppio vantaggio firmato Kanga e Bouanga, subendo poi la rimonta. Aubameyang ha saltato la sfida contro la Costa d’Avorio per un infortunio alla coscia ed ora si ritrova escluso dalla Nazionale. Escluso anche il leader difensivo Ecuele Manga.

Gabon eliminato, nazionale sospesa

Il Gabon ha chiuso una disastrosa Coppa d’Africa perdendo tutte le partite del girone. Evento mai accaduto alle Pantere nella propria storia. Solo una volta nel 1994, il Gabon aveva perso tutte le gare del girone, ma in quel caso erano solo 2, in un girone da 3. Il Governo, intervenuto in diretta tv, ha preso misure drastiche: la Nazionale è stata sospesa a tempo indeterminato, l’intero staff tecnico è stato sciolto e due leader come Aubameyang e Ecuele Manga sono stati banditi dalla selezione.

Questo il comunicato ufficiale: “Considerata la vergognosa prestazione dei Panthers alla Coppa d’Africa 2025 e considerando i molteplici effetti diametralmente opposti ai valori di etica ed esemplarità sostenuti dalla Quinta Repubblica, il Governo ha deciso: di sciogliere lo staff tecnico; di sospendere la squadra nazionale fino a nuovo avviso; di rimuovere dalla squadra i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre Emerick Aubameyang“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Eliminazione cocente

La Coppa d’Africa 2025 è stata traumatica per il Gabon. Iniziata con un Aubameyang a mezzo servizio, dopo l’infortunio con il Marsiglia e finita con la sospensione della nazionale e di tutti i suoi leader. La presenza in campo del bomber si è limitata ad un’ora di gioco con il Camerun. Entrato alla mezz’ora contro i Leoni Indomabili. E alla gara persa 2-3 contro il Mozambico, che ha sancito l’eliminazione delle Pantere, dove Aubameyang ha segnato il 40^esimo gol in Nazionale. L’attaccante è così diventato il secondo marcatore più anziano della storia della Coppa d’Africa. Il pareggio tra Costa d’Avorio e Camerun nella 2^ giornata ha infatti poi resa aritmetica l’uscita dalla competizione del Gabon.

Nella terza giornata Aubameyang e Ecuele Manga hanno poi preso parte alla gara contro la Costa d’Avorio. L’attaccante risultava infortunato per un colpo subito contro il Mozambico. Il difensore e leader della squadra era invece in panchina ma non è entrato. Il Governo ha poi scelto di escluderli dalla Nazionale che intanto è stata sospesa. Il match contro gli Elefanti aveva visto il Gabon trovare il doppio vantaggio con i gol di Kaku Kanga e Bouanga. La Costa d’Avorio ha poi saputo ribaltare la partita con Krasso, Guessand e Bazoumana Touré.