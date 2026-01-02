SI HD

Esclusiva SI, nuovo tentativo della Lazio per Loftus-Cheek: gli obiettivi a centrocampo

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Lazio vorrebbe fare un nuovo tentativo per Loftus-Cheek. Il centrocampista del Milan non è però l’unico obiettivo per il centrocampo di Maurizio Sarri. 

Loftus-Cheek è da sempre uno dei pupilli di Maurizio Sarri. Allenato dal tecnico al Chelsea, il centrocampista del Milan, potrebbe ora raggiungere l’allenatore alla Lazio. In questa prima parte di stagione, Loftus-Cheek è stato poco impiegato da Massimiliano Allegri. La voglio di lasciare Milano, anche per giocarsi una chance al Mondiale con l’Inghilterra, potrebbe quindi portarlo a scegliere la Lazio e il suo vecchio mentore. Non solo Loftus-Cheek, sono diversi gli obiettivi della Lazio per rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Castellanos al West Ham che ha portato soldi freschi nelle tasche del club.

Nuovo tentativo della Lazio per Loftus-Cheek

 

La news

La Lazio ha ceduto Castellanos al West Ham, adesso si dedicherà alle operazioni in entrata. Snodo cruciale sarà la mezzala, al primo posto della lista c’è Loftus-Cheek e ci sono stati contatti anche nelle ultime ore. Il Milan non lo considera incedibile anche se molto probabilmente il centrocampista inglese sarà titolare domani a Cagliari, c’è qualche rapporto da chiarire tra i club, ma di sicuro la Lazio ci proverà. C’è apertura di Loftus-Cheek che ha un grande rapporto con Sarri fin dai tempi del Chelsea, il club biancoceleste è disposto a investire sul cartellino. In lista resta Samardzic, che non è una mezzala classica come Loftus, e anche Ilic. In quest’ultimo caso registriamo il forte interesse del Torino per Belahyane, a prescindere da un eventuale scambio. Così sul proprio sito il nostro Alfredo Pedullà.

L’idea Samardzic

Non solo Lofuts-Cheek, secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, piace anche Samardzic, cercato dai biancocelesti anche in passato: “Samardzic: la Lazio lo aveva cercato con forza oltre un anno fa perché c’era e c’è l’avallo tecnico. Ora conta la tempistica. Anche LoftusCheek ha dato apertura, ma guadagna 5 milioni lordi e c’è il nodo rapporti“. Così scrive il nostro Alfredo Pedullà sul proprio profilo X. Samardzic ma anche Ilic. Il centrocampista del Torino piace, per lui si potrebbe intavolare una trattativa che coinvolgo l’ex Verona Belahyane

