Nessun infarto ma solo un’operazione programmata da tempo. Tramite un post social, Roberto Carlos ha smentito la notizia falsa, circolata negli ultimi giorni.

La foto pubblicata e il messaggio condiviso su Instagram da Roberto Carlos spiegano bene come sta veramente l’ex calciatore oggi 52enne. Ecco cosa gli è successo e perché è stato operato d’urgenza al cuore nell’ospedale di San Paolo. L’intervento che sarebbe dovuto durare una quarantina di minuti s’è rivelato più difficile a causa di complicazioni e s’è protratto per 3 ore. Non c’è stato però nessun infarto per l’ex Inter e Real Madrid ma soltanto un’operazione programmata che ha avuto una durata più lunga del previsto. Roberto Carlos ha spiegato tutto e chiarito per tranquilizzare i tifosi.

Le parole di Roberto Carlos

Tramite un post Instagram, Roberto Carlos ha chiarito quello che è realmente successo. Nessun infarto: “Vorrei chiarire alcune informazioni che circolano. Non ho avuto un infarto. Mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con il mio team medico. La procedura ha avuto successo e io sto bene. Tutto procede per il meglio e non vedo l’ora di tornare in piena forma così da riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, per l’attenzione e la preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è motivo di preoccuparsi. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutto il team medico che si è preso cura di me“.

Cosa è realmente successo

Nessun infarto, ma solo un’operazione concordata e programmata da tempo. Ecco cosa è realmente successo a Roberto Carlos. L’ex terzino della Nazionale Brasiliana si è operato in Brasile ma nei giorni scorsi è circolata una fake news che parlava di un infarto. L’ex calciatore si è si operato ma era un’operazione programmata, resa necessaria dopo alcuni controlli di routine. L’anomalia che era stata riscontrata durante i controlli ha indotto il chirurgo a raccomandare con una certa premura l’operazione.

Non c’era tempo da perdere. La procedura menzionata dallo stesso Roberto Carlos ha comportato un intervento mini-invasivo di cateterismo cardiaco con inserimento di uno stent per correggere il cattivo funzionamento del cuore. Non è stato semplice ma l’esito, per fortuna, è stato positivo: l’ex calciatore di Real Madrid, Inter e Brasile è fuori pericolo, in buone condizioni di salute ma deve restare sotto osservazione per almeno 48 ore.