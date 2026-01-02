SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Roberto Carlos, smentite le fake news: “Nessun infarto. Ecco cosa ho avuto”

Roberto Carlos, smentite le fake news: “Nessun infarto. Ecco cosa ho avuto”

di

Nessun infarto ma solo un’operazione programmata da tempo. Tramite un post social, Roberto Carlos ha smentito la notizia falsa, circolata negli ultimi giorni. 

La foto pubblicata e il messaggio condiviso su Instagram da Roberto Carlos spiegano bene come sta veramente l’ex calciatore oggi 52enne. Ecco cosa gli è successo e perché è stato operato d’urgenza al cuore nell’ospedale di San Paolo. L’intervento che sarebbe dovuto durare una quarantina di minuti s’è rivelato più difficile a causa di complicazioni e s’è protratto per 3 ore. Non c’è stato però nessun infarto per l’ex Inter e Real Madrid ma soltanto un’operazione programmata che ha avuto una durata più lunga del previsto. Roberto Carlos ha spiegato tutto e chiarito per tranquilizzare i tifosi.

Roberto Carlos, ex terzino Inter
Nessun infarto per Roberto Carlos

 

Le parole di Roberto Carlos

Tramite un post Instagram, Roberto Carlos ha chiarito quello che è realmente successo. Nessun infarto: “Vorrei chiarire alcune informazioni che circolano. Non ho avuto un infarto. Mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con il mio team medico. La procedura ha avuto successo e io sto bene. Tutto procede per il meglio e non vedo l’ora di tornare in piena forma così da riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, per l’attenzione e la preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è motivo di preoccuparsi. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutto il team medico che si è preso cura di me“.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Roberto Carlos (@oficialrc3)

 

Cosa è realmente successo

Nessun infarto, ma solo un’operazione concordata e programmata da tempo. Ecco cosa è realmente successo a Roberto Carlos. L’ex terzino della Nazionale Brasiliana si è operato in Brasile ma nei giorni scorsi è circolata una fake news che parlava di un infarto. L’ex calciatore si è si operato ma era un’operazione programmata, resa necessaria dopo alcuni controlli di routine. L’anomalia che era stata riscontrata durante i controlli ha indotto il chirurgo a raccomandare con una certa premura l’operazione.

Non c’era tempo da perdere. La procedura menzionata dallo stesso Roberto Carlos ha comportato un intervento mini-invasivo di cateterismo cardiaco con inserimento di uno stent per correggere il cattivo funzionamento del cuore. Non è stato semplice ma l’esito, per fortuna, è stato positivo: l’ex calciatore di Real Madrid, Inter e Brasile è fuori pericolo, in buone condizioni di salute ma deve restare sotto osservazione per almeno 48 ore.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2026  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×