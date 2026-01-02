La strage di Crans Montana si estende anche al mondo calcio, tra gli oltre 100 feriti anche un calciatore in prova al Metz: Tahirys Dos Santos. Il comunicato della società.

Tahirys dos Santos, calciatore 19enne in prova al Metz, è rimasto coinvolto nel tragico incendio di Crans-Montana. La strage che ha colpito la Svizzera durante la notte di capodanno. La società ha comunicato come il ragazzo sia stato attualmente ricoverato. Un bilancio che al momento conta 47 morti e oltre 100 feriti. Tra questi anche il ragazzo francese, che ha riportato ustioni molto gravi ed è stato trasportato in elicottero in Germania. Tahirys è stato sottoposto alle cure necessarie. Il pensiero della nostra redazione va a tutte le famiglie delle vittime e a tutti coloro coinvolti nell’incidente.

Il comunicato del Metz

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Metz ha dato notizia del fatto che Tahirys Dos Santos sia rimasto ferito durante la strage di Crans Montana: “Il FC Metz ha il dolore di annunciare che Tahirys Dos Santos, giocatore stagista del club originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito durante l’incendio avvenuto a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di Capodanno. Gravemente ustionato, il giovane Grenat di 19 anni è stato trasferito in aereo in Germania, dove attualmente riceve cure.

Profondamente toccati da questa notizia, dirigenti, giocatori, allenatori e dipendenti del club sono sotto shock e uniscono i loro pensieri per rivolgerli a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro il dolore. Il club desidera inoltre esprimere il pieno sostegno alla sua famiglia e lavora, in collaborazione con le autorità mediche, per consentire il trasferimento di Tahirys all’ospedale di Mercy, vicino a casa sua. Saranno fornite notizie su Tahirys in caso di variazioni significative del suo stato di salute. In attesa, il FC Metz chiede a tutti di rispettare la vita privata di Tahirys e della sua famiglia“.

La strage

Una serata di festa che si è trasformata in un incubo. Decine di vite di ventenni, almeno 47, che si erano riuniti per salutare il nuovo anno. Questo il numero presunto di vite che sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha divorato un affollato bar nella lussuosa località sciistica svizzera di Crans-Montana. Circa un centinaio i feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Un rogo presumibilmente scatenato dalle candele scintillanti sulle bottiglie di champagne che ha raggiunto il soffitto in legno, la causa scatenante.