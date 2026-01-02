Zirkzee, l’annuncio di Amorim gela la Roma: cambia tutto

Antivigilia di Premier per il Manchester United, attesi dalla sfida di Elland Road contro il Leeds, in programma domenica 4 gennaio (ore 13:30). Amorim, tecnico dello United, ha parlato di Zirkzee.

Le parole di Amorim spiazzano le squadre che vorrebbero Zirkzee nel calciomercato di gennaio:”Calciomercato di gennaio in entrata? Non cambierà la nostra squadra in modo profondo. Non stiamo parlando di cambiamenti nella rosa”. Le dichiarazioni della guida dello United spiazzano le ambizioni delle formazioni desiderose di acquistare il centravanti olandese.

Amorim spiazza la Roma

Il tecnico dello United, ha parlato anche della tematica relativa al calciomercato: “Siamo vicini tanto alla qualificazione alla Champions League quanto al 18° posto e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, solo su quella. Il nostro obiettivo è vincere. Se ci sono giocatori che hanno chiesto la cessione? No, nessuno me l’ha chiesto“, ha spiegato Amorim, che ha dunque aggiunto: “Non mi aspetto di certo che vengano da me a chiedermela“.

Roma a caccia di una punta

Giacomo Raspadori ha vissuto un’estate da protagonista del mercato internazionale, salutando il Napoli per trasferirsi a titolo definitivo all’Atletico Madrid. L’operazione, voluta dal Napoli di Antonio Conte e accettata con convinzione dal giocatore, si è chiusa intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dagli azzurri per finanziare il nuovo corso tecnico. E ora la Roma sembra essere particolarmente interessata al giocatore.

In questo scenario si inserisce con forza la Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di rinforzi offensivi funzionali al suo sistema di gioco. I giallorossi avrebbero messo sul tavolo un’offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro più bonus.

Raspadori idea giallorossa

Per Raspadori le presenze sono state limitate e anche il bottino realizzativo è rimasto scarno, lontano dagli standard che avevano convinto l’Atletico Madrid a investire su di lui. Una situazione che ha portato il club colchonero a riflettere sul futuro dell’attaccante italiano, arrivando alla conclusione che una cessione, seppur temporanea, possa essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.