Napoli, per Lucca c’è la fila: Porto in pole. Pedullà svela i dettagli

Quale futuro per Lorenzo Lucca? Il Napoli valuta tutte le soluzioni possibili: forte interesse del Porto e non solo. La decisione del club dovrebbe arrivare prossimamente quando arriveranno degli aggiornamenti certi sulle condizioni di Romelu Lukaku.

In estate Lorenzo Lucca è diventato un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga trattativa con l’Udinese, l’attaccante si è legato agli azzurri che hanno versato una cifra di 9 milioni di euro subito per il prestito oneroso di una stagione più altri 26 (bonus compresi) la prossima estate.

Lucca-Napoli: addio? Pedullù svela i club interessati

Lorenzo Lucca potrebbe davvero lasciare il Napoli per andare a giocare all’estero. L’ex attaccante dell’Udinese, come raccontato in esclusiva da Alfredo Pedullà, piace molto a Francesco Farioli, allenatore Porto, con cui ci sarebbero stati dei contatti. Sondaggio anche da parte del Benfica di Mourinho, con la Premier League, in particolare il Nottingham Forest che ha messo gli occhi sul centravanti azzurro che con il rientro di Romelu Lukaku di fatto giocherà sempre di meno visto l’exploit di Rasmus Hojlund.

L’attaccante potrebbe sostituire in Portogallo Samu che segna a raffica ed ha attirato le mira dei grandi club: il bomber del club di De Laurentiis vorrebbe giocare con maggiore continuità con il Portogallo o l’Inghilterra che spingono per un suo acquisto nel mercato invernale dopo le difficoltà di questi primi mesi in azzurro agli ordini di Antonio Conte.

Riserva di lusso del centravanti danese, Lucca spinge per un trasferimento con l’agente al lavoro per trovare una sistemazione che possa garantirgli maggiore continuità e che possa permettergli di tornare quello di Udine che segnava a raffica prima dell’approdo al Napoli…