PSG-Paris FC, torna il derby di Parigi: perché e’ unico al mondo

Torna un derby storico in Francia: dal 1978 per due squadre distanti soltanto 44 metri. PSG-Paris FC, la stracittadina più “vicina” al mondo. La partita si disputerà domani alle 20:45.

Il PSG non può sbagliare: la squadra di Luis Enrique insegue il Lens capolista visto il secondo posto in classifica: l’obiettivo è ritrovare continuità e cercare di non perdere il treno con il primato in Ligue 1. Umori contrastanti per il Paris FC che ha vinto solamente una partita nelle ultime 9 con diversi calciatori impegnati in Coppa d’Africa.

Derby unico al mondo: PSG contro Paris FC

El Paris FC jugará frente al PSG en la Copa el 1 de enero. En liga ambos conjuntos se verán las caras el 4 de enero. Sus estadios están separados por apenas 30 metros. pic.twitter.com/8tBQhsXgX9 — GRADA B pro (@GradaBpro) December 23, 2025



Il 17º turno di Ligue 1 si chiuderà con una partita memorabile: dopo quasi mezzo secolo torna la stracittadina della capitale francese: una sfida o meglio, la sfida tra due club ricchi e con grandissime ambizioni. Nel giro di una settimana le due compagini si affronteranno due volte: prima in campionato e poi in Coppa di Francia. Da una parte i temibili proprietari qatarioti dall’altra la famiglia Arnault, proprietario di LVMH, con il presidente del PFC tra i cinque uomini più ricchi al mondo secondo Forbes. Fondamentale per il Paris FC è anche il colosso Red Bull che detiene poco più del 10% delle quote con l’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp che lavora come Head of Football.

😄 | Pas besoin de prendre le bus pour ce déplacement. 🚌🇫🇷 Regardez Paris FC – PSG GRATUITEMENT ce dimanche. 🍾 pic.twitter.com/ocFFbV2fKJ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 2, 2026



Il Paris FC sembra essere un Como francese per ambizioni e voglia di esprimersi al meglio in Francia nonostante il 14esimo posto in Ligue 1 a -4 dalla zona play-out. Dopo essere tornato in massima serie e aver investito cifre importanti, la seconda squadra di Parigi, per importanza, vuole spezzare il dominio di Dembelé e compagni reduci da un 2025 da capogiro con sei trofei conquistati in un anno solare che hanno permesso alla formazione del presidente Al-Khelaifi di diventare una delle tre squadre ad aver vinto praticamente tutto in una stagione dopo Barcellona e Bayern Monaco.