Fiorentina, ecco Solomon: chi è l’israeliano arrivato dal Tottenham

Manor Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina: il primo acquisto ufficiale del club gigliato è l’israeliano arrivato in prestito dal Tottenham dopo un breve periodo al Villarreal.

Primo colpo del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici: un innesto di tutto rispetto per mister Paolo Vanoli in vista dell’imminente apertura della sessione di calciomercato invernale con l’israeliano che rinforzerà la batteria offensiva dei gigliati.

La Fiorentina annuncia Solomon

La Fiorentina ha comunicato di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham. Nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol.

Di seguito le prime dichiarazione riprese dal sito: “Felice di essere qui. Dopo aver visto il posto e le persone qua al Viola Park mi sono entusiasmato. Quando è arrivata questa opportunità ho riflettuto e scelto di venire qua ad aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, il Viola Park è fantastico, si parla di una grande squadra con una grande storia. Sono qui per questa sfida”.

Chi è l’israeliano arrivato dal Tottenham

Così il centravanti israeliano si è raccontato ai canali ufficiali della società in cui ha spiegato le prime emozioni di questa nuova avventura: “Mi sono guardato qualche clip delle ultime partite. So che la squadra è in un momento di difficoltà, il club vuole uscirne e proverò a portare il mio contributo con qualità. Sono sicuro che possiamo farcela. Sarà una grande sfida per me: la squadra è forte e ha un ottimo allenatore, possiamo fare tutto molto meglio”.

A Firenze Solomon ritrova un suo vecchio compagno di squadra ai tempi dell’esperienza in Ucraina, Dodo, il laterale brasiliano in scadenza di contratto a giugno 2027. “Non lo vedevo da tanto, dai tempi dello Shakhtar. Eravamo molto amici, credo mi abbia fornito l’assist nei miei primi due gol in Champions League, non vedo l’ora di condividere di nuovo il campo con lui. È un ragazzo adorabile e sono felice di essere di nuovo con lui. Sono davvero contento di essere in una grande città, un grande club con grandi tifosi”.

Solomon-Fiorentina: le polemiche

L’acquisto di Manor Solomon da parte della Fiorentina ha creato pareri discordanti con Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze e assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Sesto Fiorentino, che sul proprio profilo Facebook si è opposto al suo arrivo in Toscana. Non solo lui, sui social è scoppiata una mezza rivolta con decine di commenti dei Pro Palestina sotto i canali ufficiali della società gigliata. Una sorta di non benvenuto a Firenze.

Il calciatore era già stato oggetto di critiche quando indossava la maglia del Villarreal per alcune dichiarazioni con centinaia di commenti sotto i profili social del Sottomarino Giallo con tanto di bandiera e colori della Palestina.