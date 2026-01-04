Non sempre il calciomercato di gennaio si è rivelato vincente. La sessione invernale è spesso utile per riparare situazioni dovute ad infortuni o carenze del mercato estivo. Non tutti i colpi top sono però stati vincenti.

Il calciomercato di gennaio ha visto spesso trasferimenti anche molto onerosi. Tanti i colpi che però non hanno avuto successo nei mesi o nelle stagioni successive all’acquisto del calciatore. La necessità di riparare a lacune della rosa spesso ha portato i club a spendere anche troppi soldi per calciatori che forse in quel momento potevano essere decisivi e utili ma che poi si sono rivelati flop o comunque non un grande investimento. Protagoniste della top 10 dei colpi più cari di gennaio Juventus e Milan con 3 acquisti a testa. 1 colpo per Inter e Fiorentina. Due gli acquisti in top 10 per il Napoli.

Calciomercato gennaio, i 10 colpi più cari: quasi tutti flop

1^ posto: Dusan Vlahovic. L’attaccante ancora alla Juventus, è stato pagato dai bianconeri 83,5 milioni di euro dalla Fiorentina nella sessione invernale del gennaio 2022. Grande impatto nell’immediato. Nelle stagioni successive l’attaccante non ha però mantenuto le attese. PER ORA FLOP.

2^ posto: Dejan Kulusevski. Restiamo in casa Juventus, Kulusevski è stato prelevato nel gennaio 2020 dall’Atalanta per 39 milioni di euro. Lasciato 6 mesi in prestito al Parma, dal suo rientro a Torino non ha mai realmente convinto, tanto da essere poi ceduto al Tottenham per 40 milioni complessivi tra prestito e riscatto. FLOP.

3^ posto: Lucas Paquetà. Passiamo ora in casa Milan, terzo ma solo per poco Lucas Paquetà. Il Brasiliano, arrivato a Milanello nel gennaio 2019 è stato acquistato per 38.4 milioni di euro. Al Milan non si è mai affermato. Lontano dall’Italia, Paquetà si è poi riscattato con Lione, West Ham e nazionale Brasiliana. FLOP.

4^ posto: Krszysztof Piatek. Solo una bella illusione per poi deludere prima della cessione è stato il polacco, arrivato dal Genoa al Milan per 35 milioni di euro. Doveva essere il colpo per risollevare l’attacco dopo l’addio di Higuain, non lo è stato. FLOP.

5^ posto: Santiago Gimenez. Quinto in classifica. Arrivato un anno fa dal Feyenoord per 30.5 milioni di euro, il Bebote ha vissuto i primi mesi tra lampi e momenti di buio. In questa nuova stagione è andato tutto male tra gol annullati e un infortunio che ancora lo tiene out. Per ora FLOP.

6^ posto: Christian Eriksen. Passiamo sull’altra sponda del Naviglio, non sempre titolare, Eriksen ha comunque dato il suo contributo nella vittoria dello Scudetto con Antonio Conte. Pagato 27 milioni di euro dal Tottenham, nel gennaio del 2020. Il centrocampista ha dovuto poi lasciare l’Italia causa problemi cardiaci. Sfortunato, trasferimento non certo flop, ma comunque caro per quanto ha poi sua sfortuna potuto dare.

7^ posto: Nicolò Rovella. Acquistato nel gennaio 2021 dal Genoa per 26 milioni di euro, dove venne lasciato in prestito. Nicolò Rovella ha poi successivamente giocato solo 3 volte con la maglia della Juventus prima di essere girato prima in prestito al Monza e poi a titolo definitivo alla Lazio che l’ha acquistato per 17 milioni. Tra Brianza e Lazio il calciatore si è poi affermato ma non è più di proprietà della Juventus. FLOP.

8^ posto: Stanislav Lobotka. Flop nei primi mesi azzurri dove spesso gli veniva preferito Diego Demme, Stanislav Lobotka è il primo acquisto TOP di questa classifica. Lo slovacco si è poi preso successivamente il Napoli con Luciano Spalletti in panchina ed è diventato uno dei registi più importanti al mondo. Arrivato per 24 milioni nel gennaio del 2020. TOP.

9^ posto: Cyril Ngonge. A Verona aveva incantato tutti. A gennaio 2024 il Napoli ha superato la concorrenza della Fiorentina e l’ha acquistato per 20 milioni dall’Hellas. Il suo impatto in azzurro è stato però nullo. Ora gioca al Torino in prestito, 16 gare 1 gol e 1 assist con i granata in Seria A. FLOP.

10^ posto: Sofyan Amrabat. Arrivato dall’Hellas Verona per 19.5 milioni nel gennaio 2020. Amrabat resta in prestito agli scaligeri fino al termine della stagione per poi debuttare nel 2020/2021. Tra campionati a Firenze dove tra ombre e luci si conquista il Marocco dove è protagonista in Qatar e il trasferimento al Manchester United. In Inghilterra delude e torna a Firenze. Altre 4 presenze con Palladino nell’estate 2024 prima di passare al Fenerbahce dove resta un anno. Ora al Betis Siviglia. Tra prestiti e riscatti la Fiorentina incassa più di quanto ha speso 24 milioni contro 19.5. Un rendimento comunque buono a Firenze. Non un TOP ma certamente non un FLOP.

Fonte trasferimenti: Transfermarkt.