Coppa d’Africa, le gare di oggi in esclusiva su Sportitalia

Dopo le vittorie di ieri di Senegal e Mali, oggi tocca a Marocco-Tanzania e Sudafrica-Camerun illuminare gli ottavi della Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia.

Si parte alle 17.00 quando allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, il Marocco di Hakimi e la Tanzania apriranno le danze della domenica degli ottavi di Coppa d’Africa. I Leoni dell’Atalante sono i padroni di casa e autentici favoriti per la vittoria finale e non vogliono sbagliare. Dall’altra parte la Tanzania si è qualificata come peggiore delle 4 migliori terze con solo 2 punti e ora vuole fare la storia. Sudafrica e Camerun sono invece entrambe arrivate seconde nel girone alle spalle rispettivamente di Egitto e Costa d’Avorio e rappresentano due vere outsider della competizione. In campo si affronteranno allo stadio Al Medina di Rabat alle 20.00. Seguite la Coppa d’Africa in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!

Marocco-Tanzania, ore 17.00

I padroni di casa del Marocco e la Tanzania, esordiente nella fase a eliminazione diretta, si affronteranno agli ottavi di finale allo Stade Prince Moulay Abdellah. Calcio d’inizio alle 17:00. Questo è il secondo incontro di Coppa d’Africa tra le due nazioni, dopo quello della fase a gironi dell’edizione 2023. Il Marocco vinse quella partita per 3-0 e si classificò primo nel girone, mentre la Tanzania si classificò ultima. La Tanzania affronta una nazione ospitante per la seconda volta in Coppa d’Africa, avendo precedentemente perso per 3-1 contro la Nigeria a Lagos nella partita d’esordio del torneo del 1980.

Questo è il quinto incontro della Tanzania con una squadra nordafricana in Coppa d’Africa. Nei primi tre incontri di questo tipo hanno perso contro l’Egitto nel 1980, l’Algeria nel 2019 e il Marocco nel 2023, prima di pareggiare con la Tunisia nell’edizione attuale. La Tanzania ha subito un gol in ciascuna delle quattro partite di AFCON contro squadre nordafricane. Il Marocco è la seconda squadra che la Tanzania ha affrontato due volte in Coppa d’Africa, dopo la Nigeria, incontrata nel 1980 e di nuovo nell’edizione attuale.

Complessivamente, le due squadre si sono incontrate otto volte in tutte le competizioni. Il Marocco ha vinto sette di questi incontri, inclusi gli ultimi cinque consecutivi, mentre la Tanzania ha ottenuto una vittoria. Non ci sono stati pareggi. Il Marocco ha segnato in tutti gli otto incontri e ha mantenuto la porta inviolata in tutti e cinque gli incontri. La Tanzania non è riuscita a segnare nelle ultime quattro partite contro il Marocco.

I precedenti

L’unica vittoria della Tanzania contro il Marocco risale a una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014, una vittoria casalinga per 3-1 il 24 marzo 2013 a Dar es Salaam. Thomas Ulimwengu e una doppietta di Mbwana Samatta assicurarono la vittoria, mentre Youssef El Arabi segnò il gol della bandiera per il Marocco al 90° minuto. Il Marocco vinse la partita di ritorno in casa per 2-1 nel giugno 2013, sebbene nessuna delle due squadre si qualificasse per il torneo in Brasile.

Le due squadre furono sorteggiate insieme anche nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa 2012, con il Marocco che vinse 1-0 in trasferta e 3-1 in casa, qualificandosi davanti alla Tanzania. Si incontrarono poi nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con il Marocco che vinse 2-0 in trasferta il 21 novembre 2023, con Hakim Ziyech che segnò al 28° minuto, prima dell’autorete di Bakari Mwamnyeto al 54°. Il Marocco ha vinto la partita di ritorno per 2-0 a Oujda il 25 marzo 2025, con reti di Nayef Aguerd al 51° minuto e di Brahim Diaz su rigore al 58°.

Il loro incontro più recente risale ai quarti di finale del TotalEnergies African Nations Championship 2024, il 22 agosto 2025, dove il Marocco si è aggiudicato il titolo sconfiggendo per 1-0 la Tanzania, co-organizzatrice, con Oussama Lamiloui autore del gol della vittoria al 65° minuto.

Sudafrica-Camerun, ore 20.00

Sudafrica e Camerun si incontreranno per la seconda volta, e per la prima volta in questo secolo, alla Coppa d’Africa, quando si affronteranno negli ottavi di finale allo stadio Al Medina di Rabat. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:00. Il loro unico precedente in Coppa d’Africa risale alla partita inaugurale del torneo del 1996, dove i padroni di casa del Sudafrica si aggiudicarono una vittoria per 3-0 al Soccer City. Le reti di Phil Masinga, Mark Williams e John Moshoeu lanciarono i Bafana Bafana verso il loro primo titolo continentale.

Il ritorno del Sudafrica al calcio internazionale nel 1992 vide la squadra affrontare il Camerun a Durban in un’amichevole il 7 luglio 1992, con il Dottor Khumalo che trasformò un rigore al 79′ nella vittoria per 1-0. In totale, le due squadre si sono incontrate nove volte, con il Sudafrica che ha vinto tre partite, il Camerun una e cinque pareggi.

I precedenti

L’attuale Ct del Sudafrica, Hugo Broos, era alla guida del Camerun quando le due squadre si sono incontrate durante le qualificazioni per la Coppa d’Africa 2017. La loro prima partita, giocata a Limbe il 26 marzo 2016, si è conclusa con un pareggio per 2-2. Tokelo Rantie ha portato in vantaggio il Sudafrica al 17° minuto, Sebastian Siani ha pareggiato nel recupero del primo tempo, Hlompho Kekana ha riportato in vantaggio il Bafana al 51° minuto, prima che Nicolas Nkoulou pareggiasse nuovamente al 66° minuto. La partita di ritorno a Durban, il 29 marzo 2016, si è conclusa con uno 0-0. Il Camerun si è qualificato per la fase finale in Gabon, mentre il Sudafrica non è riuscito a qualificarsi.

L’unica vittoria del Camerun contro il Sudafrica è stata un’amichevole per 2-1 il 9 luglio 1992. Il Sudafrica è imbattuto in sette partite contro il Camerun da quella sconfitta del luglio 1992 (2 vittorie e 5 pareggi). Gli ultimi tre incontri tra le due squadre si sono conclusi con un pareggio, inclusa un’amichevole del 10 gennaio 2015 ed entrambe le partite delle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2017. L’ultima vittoria in questa partita è stata quella del Sudafrica, che ha vinto un’amichevole internazionale per 3-2 il 19 novembre 2008. Teko Modise ha segnato due gol e Bernard Parker ha aggiunto il terzo, mentre le reti del Camerun sono arrivate da Ngom Kome e Somen Tehoi.

I numeri

Il Sudafrica ha segnato in otto dei nove incontri contro il Camerun, subendo solo un gol nello 0-0 durante le qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2017. Il Sudafrica ha mantenuto la porta inviolata tre volte contro il Camerun, mentre gli Indomabili Leoni ne hanno mantenuta una. L’allenatore in seconda del Bafana Bafana, Helman Mkhalele, è stato sostituto nella partita inaugurale della Coppa d’Africa del 1996 contro il Camerun e ha giocato anche in un’amichevole pareggiata 1-1 nel dicembre 1994.

Hugo Broos ha guidato il Camerun al suo quinto successo in Coppa d’Africa nel 2017. È stato allenatore del Camerun da marzo 2016 a novembre 2017, dirigendo 25 partite (25 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte e 6 sconfitte). Alla Coppa d’Africa del 2017, il Camerun di Broos ha sconfitto il Senegal ai rigori nei quarti di finale dopo uno 0-0, ha battuto il Ghana 2-0 in semifinale e ha superato l’Egitto 2-1 in finale.