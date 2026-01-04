Lazio-Napoli, a Conte basta la difesa per battere Sarri

Vince 0-2 il Napoli contro la Lazio a decidere il match le reti nel primo tempo di Spinazzola e Rrahmani. Due gol provenienti dalla difesa che fanno esultare Antonio Conte e i suoi. Nel finale 3 espulsi.

Termina 0-2 la gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. A vincere gli azzurri con i gol di Spinazzola e Rrahmani. Nel finale espulsi poi Noslin, Marusic e Mazzocchi. Azzurri che salgono così a quota 37 punti a -1 dal Milan capolista in attesa dell’Inter che affronterà il Bologna. Per la Lazio pesante ko con i biancocelesti che restano a 24 punti in classifica alla nona posizione. Doppia pesante espulsione per Sarri che perde Noslin e Marusic per la prossima gara contro la Fiorentina nell’ultima gara del girone d’andata. Vola invece il Napoli sempre più realtà anche in questo campionato dopo la vittoria dell’ultimo Scudetto.

Lazio-Napoli 0-2, la sblocca la difesa

Lazio pericolosa dopo 8 minuti. Cross dei biancocelesti con il Napoli che si salva in calcio d’angolo. Azzurri che la sbloccano al 13′. Cross di Politano che trova pronto Spinazzola sul secondo palo per il vantaggio della banda Conte. Al 15′ ancora Spinazzola pericoloso. A crossare questa volta è Di Lorenzo ma la conclusione di Spinazzola finisce a lato. Altre chance per gli azzurri tra il 16′ e il 17′. Ma la banda Sarri resiste. Spinazzola ci prova nuovamente al 25′ nulla da fare. Al 32′ arriva lo 0-2. Punizione di Politano e colpo di testa di Rrahmani che finisce in porta. Gol convalidato dopo check VAR. Traversa Elmas al 38′. Cross di Neres e traversa del macedone che non sfonda. Si resta 0-2.

Tre espulsioni nella ripresa

Azzurri subito pericolosi al 47′. Palla tagliata di Politano ma Gila anticipa Juan Jesus e salva. Al 51′ ci prova la Lazio. Cancellieri arriva però tardi sul cross di Pellegrini. Al 52′ il Napoli sfiora il terzo gol. Colpo di testa di Spinazzola, salva Romagnoli. Al 53′ ci prova poi Hojlund. Conclusione mancina del danese, tiro a lato. Al 67′ problema per Neres, distorsione alla caviglia. Entra al suo posto Mazzocchi 3 minuti dopo. Al 73′ ci prova ancora un inesauribile Spinazzola. L’esterno azzurro approfitta di un errore di Lazzari ma non trova la porta.

Al 78′ pericoloso Elmas. Cross di Mazzocchi e conclusione a lato del macedone. 2 minuti e ci prova pure McTominay. Lo scozzese strozza però troppo il tiro. Lazio in 10 al 81′. Espulso Noslin. Fallo su Buongiorno, doppio giallo per l’attaccante. Al 87′ parapiglia Marusic-Mazzocchi. Rosso per entrambi. Al 90′ traversa di Guendouzi. Punizione di Pedro e conclusione del Francese che trova la traversa. Finisce 0-2 per il Napoli.