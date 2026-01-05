Si sono giocate questa sera altre due sfide valevoli per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa in programma in Marocco: l’Egitto dopo i supplementari e la Nigeria hanno staccato il turno successivo superando a loro volta Benin e Mozambico.

Dopo Senegal, Mali, Marocco e Camerun, anche Egitto e Nigeria hanno staccato il pass per le migliori 8 della Coppa d’Africa. Domani il quadro degli ottavi di finale verrà completato da Algeria-Repubblica Democratica del Congo e Costa d’Avorio-Burkina Faso. Il torneo in corso di svolgimento in Marocco terminerà il prossimo 18 gennaio con la finale allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.

L’Egitto ai quarti di Coppa d’Africa nel segno di Salah

𝐄𝐠𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞‼️🇪🇬 I Faraoni battono 3-1 il Benin ai supplementari e volano ai quarti di finale di Coppa d’Africa🏆🌍#TotalEnergiesAFCON2025 #Sportitalia pic.twitter.com/1raQjysylZ — Sportitalia (@tvdellosport) January 5, 2026

L’Egitto con tanta fatica ha conquistato i quarti di finale della Coppa d’Africa: dopo i tempi supplementari e lunghissimi 120 minuti, i Faraoni hanno battuto 3-1 il Benin. In gol anche Salah al minuto 124 con la rete che ha chiuso definitivamente i giochi. Dopo il gol di Atta nel secondo tempo, gli Scoiattoli hanno pareggiato con Dossou all’83’. Nei tempi supplementari gli egiziani sono tornati in vantaggio con Ibrahim prima delle rete dell’attaccante del Liverpool.

Nigeria show con Lookman e Osimhen: poker al Mozambico

Tutto facile per le Super Eagles: la Nigeria ha battuto il Mozambico con due gol per tempo. Ademola Lookman ha sbloccato il match contro I Mamba prima che entrasse in scena un sontuoso Victor Osimhen. Doppietta per l’attaccante del Galatasaray con Adams che al 75′ calasse il poker definitivo.

