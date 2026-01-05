SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Coppa D’Africa: Egitto nel segno di Salah, Nigeria show con Lookman e Osimhen. I risultati

Coppa D’Africa: Egitto nel segno di Salah, Nigeria show con Lookman e Osimhen. I risultati

di

Si sono giocate questa sera altre due sfide valevoli per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa in programma in Marocco: l’Egitto dopo i supplementari e la Nigeria hanno staccato il turno successivo superando a loro volta Benin e Mozambico.

Dopo Senegal, Mali, Marocco e Camerun, anche Egitto e Nigeria hanno staccato il pass per le migliori 8 della Coppa d’Africa. Domani il quadro degli ottavi di finale verrà completato da Algeria-Repubblica Democratica del Congo e Costa d’Avorio-Burkina Faso. Il torneo in corso di svolgimento in Marocco terminerà il prossimo 18 gennaio con la finale allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.

L’Egitto e la Nigeria volano ai quarti di Coppa d’Africa (Screen X)

 

L’Egitto ai quarti di Coppa d’Africa nel segno di Salah

L’Egitto con tanta fatica ha conquistato i quarti di finale della Coppa d’Africa: dopo i tempi supplementari e lunghissimi 120 minuti, i Faraoni hanno battuto 3-1 il Benin. In gol anche Salah al minuto 124 con la rete che ha chiuso definitivamente i giochi. Dopo il gol di Atta nel secondo tempo, gli Scoiattoli hanno pareggiato con Dossou all’83’. Nei tempi supplementari gli egiziani sono tornati in vantaggio con Ibrahim prima delle rete dell’attaccante del Liverpool.

Nigeria show con Lookman e Osimhen: poker al Mozambico

Tutto facile per le Super Eagles: la Nigeria ha battuto il Mozambico con due gol per tempo. Ademola Lookman ha sbloccato il match contro I Mamba prima che entrasse in scena un sontuoso Victor Osimhen. Doppietta per l’attaccante del Galatasaray con Adams che al 75′ calasse il poker definitivo.

Il tabellone

Ottavi di finale

Senegal – Sudan 3-1

Mali – Tunisia 1-1 (3-2 dcr)

Marocco – Tanzania 1-0

Sudafrica – Camerun 1-2

Egitto – Benin 3-1 (d.t.s)

Nigeria – Mozambico 4-0

Algeria – RD Congo

Costa d’Avorio – Burkina Faso

Quarti di finale

Quarto 1: Mali-Senegal (9 gennaio)

Quarto 2: Camerun-Marocco (9 gennaio)

Quarto 3: Vincente Algeria-RD Congo – Nigeria (10 gennaio)

Quarto 4: Egitto – Costa d’Avorio-Burkina Faso (10 gennaio)

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2026  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×