La Nigeria ha vinto 4-0 contro il Mozambico negli ottavi di finale di Coppa d’Africa: a segno sia Lookman che Osimhen, con entrambi i giocatori protagonisti di una lite nel secondo tempo del match.

Le Super Eagles sono la sesta squadra che si è qualificata ai quarti di finale della competizione in corso di svolgimento in Marocco in attesa degli ultimi due match, in programma domani sera, che chiuderanno gli ottavi di finale e definiranno il quadro completo delle migliori otto della Coppa d’Africa 2025-26.

Coppa d’Africa: lite Osimhen-Lookman contro il Mozambico

Con la Nigeria in vantaggio di tre gol (a segno Lookman e due volte Osimhen, ndr.), si sono scaldati gli animi in campo tra l’attaccante del Galatasaray e quello dell’Atalanta. L’ex Napoli ha accusato il compagno di squadra di non passare la palla rivolgendosi a muso e aggredendolo verbalmente e con vistosi gesti.

Scintille Lookman-Osimhen😳 Nonostante il 3-0 delle Super Eagles sul Mozambico la tensione in casa Nigeria è altissima‼️Scintille in campo tra #Lookman e #Osimhen : l’attaccante del Galatasaray perde la testa contro il compagno di squadra😱#TotalEnergiesAFCON2025 #Sportitalia pic.twitter.com/7VLGFRHgtH — Sportitalia (@tvdellosport) January 5, 2026

“It’s a team game“, sarebbero state queste le parole pronunciate dal numero 9 nei confronti del 7 con la nazionale nigeriana intervenuta prontamente per sedare gli animi che si stavano surriscaldando a qualificazione ormai certa. Decisivo l’intervento del capitano della Nigeria Ndidi che ha cercato di riportare il sereno tra i due con Osimhen che avrebbe preferito un altro tipo di giocata da parte di Lookman con quest’ultimo che gli aveva fornito anche l’assist per il secondo gol.

I due giocatori sono i grandi protagonisti delle prime quattro partite delle Super Eagles in Coppa d’Africa: 12 gol in 4 partite, 4 vittorie in altrettante partite giocate per la Nigeria con i due attaccanti che registrano un bell’11 tra gol e assist a referto.