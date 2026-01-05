SI HD

Follia Osimhen in Coppa D’Africa: perde la testa, lite furiosa con Lookman – VIDEO

La Nigeria ha vinto 4-0 contro il Mozambico negli ottavi di finale di Coppa d’Africa: a segno sia Lookman che Osimhen, con entrambi i giocatori protagonisti di una lite nel secondo tempo del match.

Le Super Eagles sono la sesta squadra che si è qualificata ai quarti di finale della competizione in corso di svolgimento in Marocco in attesa degli ultimi due match, in programma domani sera, che chiuderanno gli ottavi di finale e definiranno il quadro completo delle migliori otto della Coppa d’Africa 2025-26.

Lite tra Osimhen e Lookman durante gli ottavi di finale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Mozambico (Screen X)

 

Coppa d’Africa: lite Osimhen-Lookman contro il Mozambico

Con la Nigeria in vantaggio di tre gol (a segno Lookman e due volte Osimhen, ndr.), si sono scaldati gli animi in campo tra l’attaccante del Galatasaray e quello dell’Atalanta. L’ex Napoli ha accusato il compagno di squadra di non passare la palla rivolgendosi a muso e aggredendolo verbalmente e con vistosi gesti.

It’s a team game“, sarebbero state queste le parole pronunciate dal numero 9 nei confronti del 7 con la nazionale nigeriana intervenuta prontamente per sedare gli animi che si stavano surriscaldando a qualificazione ormai certa. Decisivo l’intervento del capitano della Nigeria Ndidi che ha cercato di riportare il sereno tra i due con Osimhen che avrebbe preferito un altro tipo di giocata da parte di Lookman con quest’ultimo che gli aveva fornito anche l’assist per il secondo gol.

I due giocatori sono i grandi protagonisti delle prime quattro partite delle Super Eagles in Coppa d’Africa: 12 gol in 4 partite, 4 vittorie in altrettante partite giocate per la Nigeria con i due attaccanti che registrano un bell’11 tra gol e assist a referto.

