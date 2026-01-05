Lazio, il Fenerbahce affonda per Guendouzi: Lotito fissa il prezzo

Dopo l’ufficialità del Taty Castellanos al West Ham si prospetta un’altra cessione in casa Lazio con il Fenerbahce che continua a spingere per Mateo Guendouzi per rinforzare la mediana a disposizione di Domenico Tedesco.

Nel pre-partita della sfida contro il Napoli, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, aveva parlato in questo modo del francese allontanando ogni tipo di rumors di mercato: “Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un giocatore della Lazio, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos“.

Il Fenerbahce spinge per Guendouzi: l’offerta del club turco

Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale ha rivelato in anteprima la richiesta del presidente Lotito per la cessione di Guendouzi al Fenerbahce: l’obiettivo è superare quota 30 milioni di euro con il club turco che ha già trovato un accordo con l’ex Marsiglia sulla base di un contratto da 4 milioni di euro all’anno.

#Guendouzi: la #Lazio chiede di sfondare quota 30 milioni (bonus compresi) per il cartellino. Il #Fenerbahce ha un accordo superiore – con i bonus – ai 4 milioni a stagione. Situazione delicatissima a meno di due giorni da un’altra partita https://t.co/FUmPhyhOFO — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 5, 2026

L’eventuale cessione del francese sbloccherebbe ulteriormente il mercato in entrata dei biancocelesti dopo il trasferimento di Valentin Castellanos al West Ham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. A distanza di pochi giorni, Maurizio Sarri rischia di perdere due titolari inamovibili della sua rosa con lo stesso Guendouzi titolarissimo nel centrocampo di una Lazio che ha perso la prima partita del 2025 contro il Napoli con il numero 8 tornato titolare dopo la squalifica rimediata nel turno precedente.