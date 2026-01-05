Inter, sfuma Cancelo: è fatta col Barcelona. I dettagli dell’accordo

Niente da fare per l’Inter: João Cancelo torna al Barcellona fino al termine della stagione. Il club catalano ha raggiunto un accordo con l’Al-Hilal per il prestito del difensore portoghese: decisiva la volontà del calciatore desideroso di tornare in Spagna nonostante il forte interesse dei nerazzurri.
I due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito oneroso fino alla fine della stagione e come spiegato da Mundo Deportivo i bluagrana verseranno 5 milioni di euro dello stipendio del giocatore: decisivo l’infortunio di Andreas Christensen che resterà ai box per più di tre mesi. In attesa del comunicato ufficiale, difficilmente il portoghese non prenderà parte alla Supercoppa spagnola con il Barcellona che sfiderà in semifinale l’Athletic Bilbao dopodomani.
Cancelo va al Barcellona: niente ritorno all’Inter
🇵🇹 Joao Cancelo’s season with Barcelona has serious aura ✨🔥
⚽️ 4 goals
🎯 5 assists
💨 89 successful dribbles
😳 48 key passes
Pure class 👌 pic.twitter.com/AyHxbTTkdp
— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) January 5, 2026
La squadra catalana, guidata da Hansi Flick, è già in Arabia Saudita dove mercoledì scenderà in campo a Jeddah: da capire se Cancelo si unirà alla squadra in Arabia visto che si trova a Riad o se raggiungerà i nuovi compagni di squadra direttamente a Barcellona con gli azulgrana che in caso di vittoria affronteranno la vincente di Atletico Madrid-Real Madrid con Colchoneros e Blancos che si sfideranno nell’altra semifinale.
Throwback to Cancelo scoring a goal in his first start for Barcelona. He is good attacking wise and will be a massive upgrade on Kounde in that regard, especially in La Liga against low blocks. pic.twitter.com/pUCEVk2bJ7
— Glen (@GlenBarche) January 5, 2026
Niente da fare per l’Inter che dovrà guardare altrove per trovare un’alternativa a Denzel Dumfries ai box per poco più di due mesi e con Matteo Darmian, al momento, unica alternativa a Luis Henrique con mister Chivu costretto agli straordinari nelle ultime settimane vista la mancanza di sostituti.