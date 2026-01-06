Angela Nasti e Cyril Ngonge escono allo scoperto: la foto che conferma tutto a Capodanno

Dopo mesi di voci e sospetti, Angela Nasti e Cyril Ngonge non si nascondono più. La conferma della relazione è arrivata alla vigilia di Capodanno, con una foto condivisa sui social che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di gossip.

L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore belga del Torino hanno così messo fine a un lungo periodo di indiscrezioni, diventando una delle coppie più chiacchierate del momento.

Un flirt sotto i riflettori

I primi rumors sulla frequentazione tra Angela Nasti e Cyril Ngonge circolavano già da tempo. Avvistamenti in eventi esclusivi, serate mondane e scatti mai del tutto casuali avevano alimentato la curiosità dei fan.

A rendere il tutto ancora più evidente erano state le frequenti presenze di Angela sugli spalti per seguire le partite del Torino, un dettaglio che non era passato inosservato e che aveva rafforzato l’idea di un legame sempre più stretto.

Anche una presunta vacanza tra Ibiza e altre mete esclusive aveva contribuito a far parlare, pur senza mai arrivare a una conferma ufficiale.

Dai sospetti alla conferma social

Un primo segnale pubblico era arrivato durante il compleanno di Mattia Zaccagni, marito della sorella Chiara Nasti, quando Angela aveva condiviso una foto con Ngonge di spalle. Un’immagine che aveva acceso definitivamente il gossip.

La svolta è arrivata la sera della vigilia di Capodanno, quando Angela Nasti ha pubblicato alcune immagini insieme a Cyril Ngonge, tra cui un bacio che mostra chiaramente il volto del calciatore. Un gesto che ha ufficializzato la relazione e messo fine a ogni dubbio.

Il passato sentimentale di Angela Nasti

Negli anni Angela Nasti è stata spesso al centro delle cronache rosa per presunti flirt con diversi calciatori di Serie A, tra cui Bonazzoli, Bonifazi, Sottil, Gollini e Scamacca.

La frequentazione con Ngonge, però, sembra segnare una fase diversa, più stabile. I due sono stati visti insieme anche al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, apparendo sempre più affiatati.

Con l’uscita allo scoperto sui social, Angela Nasti e Cyril Ngonge entrano ufficialmente tra le nuove coppie del gossip italiano, pronte a far parlare ancora di sé.

Chiara Rabita