00.00 Alfredo Pedullà svela nuovi movimenti per un giocatore del Pisa. Ecco le sue parole: “Samuele Angori sta disputando una stagione importante con il Pisa, può giocare alto e basso sulla corsia mancina e di sicuro si è reso protagonista nel girone di andata. Il classe 2003 piace molto al Bologna che anche nelle ultime ore si è informato e lo ha mandato a vedere dal vivo. Il Pisa non vorrebbe privarsene in questa sessione, ma Angori ha un contratto in scadenza nel 2027 e vedremo le evoluzioni. Per Angori c’è anche l’interesse del Parma”.

23.50 Alfredo Pedullà svela un nuovo obiettivo del Torino: “Il Torino vuole fare un paio di operazioni a centrocampo, anche perché come già raccontato Asllani verrà restituito all’Inter che poi troverà una soluzione (Parma e a Sassuolo sono due club interessati). Dopo aver confermato il gradimento per Belahyane, emerge un nome nuovo per quel riaperto: si tratta di Callum Olusesi, classe 2007 (compirà 19 anni il prossimo marzo) di proprietà del Tottenham. Sono stati avviati già alcuni discorsi che potrebbero sfociare in un investimento che comprenda almeno il prestito con diritto di riscatto”.

22.30 Novità su Fabbian da Alfredo Pedullà: la proposta della Lazio è di 12 milioni più bonus, come anticipato ieri al Bologna piace Fazzini . Anche in giornata la Lazio ha provato per Loftus Cheek , ma il Milan non vuole venderlo. Su Daniel Maldini varie correnti di pensiero in attesa di una decisione definitiva che potrebbe arrivare, è un’iniziativa solo del club.

21.00 Spunta un nuovo nome per la corsa alla panchina del Manchester United. La stampa inglese infatti rivela che come il favorito per la sostituzione di Ruben Amorim alla guida della squadra sia ora l’ex leggenda Ole Gunnar Solskjaer. Si tratterebbe per lui di un ritorno, anche come tecnico, visto che oltre ad aver contribuito ai successi dei Red Devils in campo l’ex attaccante ha allenato lo United dalla fine del 2018 al novembre del 2021.

20.00 Esclusiva di Alfredo Pedullà: la Lazio ha chiuso nella tarda serata di ieri l’accordo per Petar Ratkov, attaccante classe 2003 del Salisburgo. Operazione da 13 milioni, mancano ultimi dettagli

19:00 Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con il Lecce: “Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso, sia con l’Atletico Madrid, che col giocatore e i suoi agenti: è una situazione in evoluzione. Sapevamo che queste sarebbero state le tempistiche, dovrebbe svilupparsi comunque in tempi brevi in un senso o nell’altro“.

17:40 Lecce, si sta definendo la cessione a titolo definitivo dell’ex centrocampista della Juventus Hamza Rafia. Il calciatore ha già ottenuto dalla società l’ok per le visite mediche con il nuovo club l’Esperance Sportive de Tunis.

Per tale motivo il giocatore è stato autorizzato a partire per sostenere le visite mediche.

16:45 Luiz Henrique, l’Inter non vuole perderlo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, il Besiktas avrebbe fatto un sondaggio concreto per l’esterno brasiliano nerazzurro Luiz Henrique. Tuttavia, la società milanese non ha alcuna intenzione di lasciar andare l’ex Marsiglia. Motivo per cui la trattativa non ha nemmeno preso il via.

16:40 Joao Cancelo si avvicina sempre di più al Barcelona. Il giocatore dell’Al-Hilal ha scelto e atteso i blaugrana preferendo i catalani al trasferimento all’Inter. Dopo giorni di silenzio, seguiti alla decisione di Inzaghi di metterlo fuori rosa e le successive trattative, il portoghese ha rotto il silenzio e ha parlato sui social: “Immagina quante persone ti detestano perché non hanno sentito la tua versione dei fatti”. Il messaggio criptico è rivolto ai tifosi dell’Inter o all’addio all’Al-Hilal?

Raspadori-Roma? L’Atletico Madrid lo convoca per la Supercoppa Spagnola

15:30 Giacomo Raspadori sarà con l’Atletico Madrid in Arabia Saudita. L’attaccante italiano, da tempo nel mirino della Roma, sarà a disposizione di Simeone per la Supercoppa Spagnola.

14:40 Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Manuel De Luca, con diritto di riscatto e/o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il «Cigno» indosserà la maglia n°99.

13:30 Vinicius Jr. potrebbe davvero lasciare il Real Madrid. Pronta un’offerta monstre del Chelsea per il brasiliano in in scadenza nel 2027. Dall’Inghilterra spiegano come i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 160 milioni di euro.

11.45 Asllani lascerà sicuramente il Torino. Su di lui prime mosse di Parma e Sassuolo. Così rivela in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. Il centrocampista arrivato in estate in dall’Inter non ha convinto i granata che ora interromperanno in anticipo il prestito del giocatore.

Chelsea, ufficiale il nuovo allenatore

11.35 Liam Rosenior è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. I Blues hanno scelto l’ex tecnico dello Strasburgo, club della stessa proprietà del Chelsea per sostituire Maresca. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club inglese fino al 2032. Rosenior ha guidato lo Strasburgo per la prima volta in 19 anni alla qualificazione in Europa. Precedentemente ha allenato Hull City e Derby County.

11.15 Tra i calciatori che hanno impressionato in questi primi mesi c’è sicuramente Giovane del Verona. E ora potrebbe incendiare anche il calciomercato. L’attaccante piace a Roma e Atalanta. Su di più defilata c’è anche l’interessamento della Lazio che ha da poco ceduto Castellanos al West Ham.

10.30 Raspadori-Roma continua la trattativa. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà sul suo sito: “Dopo la riunione che vi abbiamo svelato nella giornata di ieri, possiamo aggiungere che in nottata c’è stata una call tra gli agenti di Raspadori e i dirigenti giallorossi. C’è apertura, la Roma vuole giocare la partita fino in fondo. Una possibile chiave è rappresentata dal fatto che Raspadori vorrebbe avere certezza di andare alla Roma senza il minimo rischio di tornare a Madrid a fine stagione. E proprio per questo la formula può essere rivisitata, di sicuro i dialoghi portano a pensare che il discorso sia in piedi. Magari con un po’ di ritardo rispetto alle richieste di Gasperini, ma comunque in piedi“.

10.00 Il Sudtirol ha sondato il profilo di Luca Belardinelli, centrocampista dell’Empoli. Belardinelli ha già vestito la maglia del Sudtirol in prestito nelle stagioni 2022-23 e 2024-25.

9.45 Brescianini, Lovric e Nicolussi Caviglia (favorito) i nomi caldi per il Cagliari. Il club sardo è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo dopo i ko di Deiola e Folorunsho ecco che i calcicatori di Atalanta, Udinese e Fiorentina diventano nomi buoni per la mediana rossoblù. Il favorito al momento è Nicolussi Caviglia che a Firenze ha trovato poco spazio e potrebbe tornare al Venezia già a gennaio.

9.30 Mario Gila ha un contratto in scadenza nel 2027: l’Inter lo apprezza per il suo calciomercato, è un nome in lista per il futuro. Così il nostro Alfredo Pedullà in esclusiva sul proprio profilo X. Il futuro di Mario Gila, scadenza contratto 2027, lascerà l’ultima parola al Real Madrid, più o meno come Nico Paz. Nel senso che il club di Florentino ha il 50 per cento da futura rivendita, quindi potrebbe riacquistare il cartellino spendendo soltanto il 50 per cento rispetto alle richieste delle Lazio. Gila ha lo stesso agente di Lautaro Martinez. E il Milan? Tare lo apprezza molto avendolo portato in Italia, ci sarà tempo per eventuali sviluppi.