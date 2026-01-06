Federico Chiesa e la Juve di nuovo insieme? La Vecchia Signora in contatto con il Liverpool per il ritorno del figlio d’arte. Primi sondaggi esplorativi per l’esterno con i Reds che hanno aperto a un possibile trasferimento.

Una notizia che circola da diversi giorni e che potrebbe accelerare a stretto giro di posta: Federico Chiesa in Serie A? Ancora con la Juventus? I tifosi ci credono, la dirigenza è al lavoro e anche il Ct Gattuso ci spera. Ne ha spesso parlato nelle sue conferenze stampa con l’esterno del Liverpool che da quando si è trasferito in Inghilterra non è mai riuscito a confermare i numeri avuti alla Vecchia Signora.

Chiesa-Juve: quando può arrivare?

Una cessione a titolo definitivo e non in prestito: questo è il piano del club inglese che vorrebbe recuperare in parte l’investimento da 12 milioni di euro versato nelle casse della Juventus per portarlo a Liverpool.

Per i bianconeri c’è l’ostacolo Coppa d’Africa: Momo Salah è impegnato con il suo Egitto e, dopo la vittoria ai tempi supplementari con il Benin, ha staccato il pass per i quarti di finale. L’obiettivo del Faraone è arrivare fino in fondo, alla finale del 18 gennaio. L’eventuale ritorno anticipato dell’egiziano potrebbe favorire un addio prematuro di Chiesa considerando che al momento l’allenatore Arne Slot non ha alternative nel reparto offensivo e l’italiano, nonostante i rumors di mercato, rappresenta una carta da giocare a gara in corso.

‘..Motta non mi voleva più. E’ stato un dispiacere perché io tengo molto alla #Juventus e pensavo di poter dare ancora tanto. Sono stato alla #Juve per quattro anni e mi sono sempre comportato bene, però è stata una loro scelta. Tornare? Mai dire mai’

Giugno 2025 #Chiesa 🗣️🎙️ pic.twitter.com/TgU0YGf2dQ — Luca Cimini (@lucacimini82) January 5, 2026

Gattuso vuole riportare Chiesa in azzurro

Torino per l’Italia: il commissario tecnico Gennaro Gattuso ci spera per rimettere nuovamente Federico Chiesa al centro del villaggio. L’allenatore ha cerchiato in rosso un mese sul calendario: marzo. Play-off dell’Italia, prima l’Irlanda del Nord in semifinale e, in caso di passaggio del turno, la vincente di Galles-Bosnia. Con la Juve Chiesa potrebbe ritrovare l’azzurro ed essere un’arma in più per la nostra Nazionale per centrale quel “maledetto” Mondiale che manca da diverso tempo.