Si chiudono oggi gli ottavi della Coppa d’Africa in esclusiva su Sportitalia. In campo alle 17.00 Algeria e RD Congo. Alle 20.00 poi Costa d’Avorio-Burkina Faso.

Non si ferma lo spettacolo della Coppa d’Africa su Sportitalia. Alle 17.00 la gara tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo definirà la prossima avversaria ai quarti della Nigeria tritasassi che ieri ha battuto 4-0 il Mozambico. Dall’altra parte del tabellone alle 20.00 in campo Costa d’Avorio e Burkina Faso. La vincente affronterà un Egitto che pur senza brillare ha avuto la meglio 3-1 ai supplementari del Benin. Due sfide pronte a regalarci spettacolo quelle che chiuderanno il programma degli ottavi di Coppa d’Africa e da seguire ovviamente su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra rinnovatissima applicazione!

Algeria-RD Congo, ore 17.00

Algeria e Repubblica Democratica del Congo si incontrano per la prima volta dopo 26 anni alla Coppa d’Africa, si affronteranno negli ottavi di finale al Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah di Rabat il 6 gennaio 2026. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:00. Questo sarà il terzo incontro tra le due squadre in Coppa d’Africa. Il loro primo incontro risale alla fase finale del 1998, quando l’Algeria vinse per 1-0 nella fase a gironi, con Abdelkader Ferhaoui autore dell’unico gol al 36° minuto.

Si sono incontrate anche nell’edizione del 2000, aprendo il Gruppo B con un pareggio per 0-0 a Kumasi. In entrambe le precedenti occasioni in Coppa d’Africa, l’Algeria ha superato la fase a gironi a spese della Repubblica Democratica del Congo. L’Algeria ha inoltre mantenuto la porta inviolata in entrambi gli incontri.

Nel 2000, l’Algeria si è classificata seconda nel girone dietro al Sudafrica, mentre la Repubblica Democratica del Congo è stata eliminata dopo essere arrivata terza nel girone davanti al Gabon. Nel 1988, l’Algeria si è classificata seconda nel Gruppo A dietro ai padroni di casa del Marocco. Complessivamente, le due squadre si sono incontrate sette volte. L’Algeria ha ottenuto tre vittorie, mentre la Repubblica Democratica del Congo non ha ancora vinto, con quattro partite terminate in pareggio.

Gli ultimi quattro incontri sono terminati tutti in parità, con le tre più recenti terminate 1-1. L’ultima vittoria dell’Algeria in questa partita risale alla Coppa d’Africa del 1988. Il loro incontro più recente è stato un’amichevole internazionale giocata a Blida nell’ottobre 2019. L’Algeria è passata in vantaggio al 6° minuto con Islam Slimani, prima che Cédric Bakambu pareggiasse per la Repubblica Democratica del Congo al 26° minuto.

Costa d’Avorio-Burkina Faso, ore 20.00

L’ultima partita degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025 vedrà i vicini dell’Africa occidentale, Costa d’Avorio e Burkina Faso, affrontarsi al Grand Stade Marrakech il 6 gennaio 2026. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:00. Le due nazioni condividono un confine di 545 chilometri, con la Costa d’Avorio a sud del Burkina Faso. Il confine si estende a ovest, da un triplice confine con il Mali a un altro triplice confine con il Ghana a est, a sottolineare gli stretti legami geografici e regionali tra le due squadre. Questo sarà il terzo incontro tra le due squadre in Coppa d’Africa, dopo essersi già affrontate in due incontri consecutivi nella fase a gironi nel 2010 e nel 2012. Entrambi gli incontri si sono svolti nella fase a gironi, rendendo questo il loro primo scontro nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa.

I precedenti

Nella fase finale del 2010, furono sorteggiati in un Gruppo B a tre squadre insieme al Ghana e si affrontarono nella partita d’esordio a Lubango l’11 gennaio, terminata a reti inviolate. La Costa d’Avorio superò il girone insieme al Ghana. L’attuale allenatore della Costa d’Avorio, Emerse Faé, rimase in panchina in quella partita. Si incontrarono di nuovo nel Gruppo B nell’edizione del 2012, dove la Costa d’Avorio ottenne una vittoria per 2-0 con gol di Salomon Kalou al 16° minuto e un autogol di Bakary Koné all’82° minuto. Gli ivoriani superarono il girone insieme al Sudan. La Costa d’Avorio ha mantenuto la porta inviolata in entrambi i precedenti incontri di Coppa d’Africa contro il Burkina Faso.

Complessivamente, le due nazioni si sono incontrate 20 volte in tutte le competizioni. La Costa d’Avorio ha ottenuto otto vittorie, il Burkina Faso tre, con nove partite terminate in pareggio. Furono sorteggiate insieme nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa del 1996, con entrambe le partite terminate in pareggio, poiché entrambe le nazioni si qualificarono per la fase finale in Sudafrica. Si incontrarono anche nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2010, dove la Costa d’Avorio vinse entrambe le partite, 3-2 in trasferta e 5-0 in casa. Le due squadre si sono incontrate due volte nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa del 2022, con la Costa d’Avorio che si qualificò nel 2024 e il Burkina Faso che si qualificò davanti agli ivoriani.