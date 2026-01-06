SI HD

Roma, Gasperini sfogo teso con Massara e Ranieri: cosa è successo

Il calciomercato della Roma è piuttosto fermo con i giallorossi a caccia di opportunità e con l’allenatore Gian Piero Gasperini che ha espresso il bisogno di rinforzare la rosa.

Una giornata campale a Trigoria, prima della partenza per Lecce, dove si è tenuta una riunione di mercato per capire quali strategie attuare per migliorare la rosa e soprattutto per capire come muoversi, con l’obiettivo di non sbagliare nessuna mossa. Il calciomercato della Roma stenta a decollare soprattutto dopo la sconfitta con l’Atalanta, con un diverbio acceso tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara davanti a Ranieri. La Roma ha un obiettivo preciso: non perdere il treno Champions.

Il mercato della Roma fa infuriare Gasperini: l’allenatore vuole rinforzare la squadra (Screen X)

Sfogo Roma tra Gasperini e Massara: nervi tesi per il mercato

Le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, al momento in stand-by, sembrerebbero essere tra i motivi che hanno irritato l’allenatore. L’Atletico Madrid fa muro per l’ex Napoli, il cambio di allenatore al Manchester United ha cambiato i piani dell’attaccante olandese. Come raccontato da Il Messaggero, alla presenza di Claudio Ranieri, ci sarebbe stata una discussione accesa tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara con il tecnico che ha sollecito il direttore sportivo a rinforzare la squadra in maniera funzionale con acquisti mirati che facciano al caso della Roma.


Tutta questa attesa, questo stallo nelle operazioni ha suscitato il malcontento da parte dell’allenatore di Grugliasco considerando che a Lecce non ci sarà mezza difesa vista l’indisponibilità di N’Dicka in Coppa d’Africa e le squalifiche di Hermoso e Mancini. Le sconfitte contro Juventus e Atalanta hanno alimentato i problemi di una rosa corta e di una squadra che non vuole perdere un’occasione importante.

