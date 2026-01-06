Roma, Gasperini sfogo teso con Massara e Ranieri: cosa è successo

Il calciomercato della Roma è piuttosto fermo con i giallorossi a caccia di opportunità e con l’allenatore Gian Piero Gasperini che ha espresso il bisogno di rinforzare la rosa.

Una giornata campale a Trigoria, prima della partenza per Lecce, dove si è tenuta una riunione di mercato per capire quali strategie attuare per migliorare la rosa e soprattutto per capire come muoversi, con l’obiettivo di non sbagliare nessuna mossa. Il calciomercato della Roma stenta a decollare soprattutto dopo la sconfitta con l’Atalanta, con un diverbio acceso tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara davanti a Ranieri. La Roma ha un obiettivo preciso: non perdere il treno Champions.

Sfogo Roma tra Gasperini e Massara: nervi tesi per il mercato

Le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, al momento in stand-by, sembrerebbero essere tra i motivi che hanno irritato l’allenatore. L’Atletico Madrid fa muro per l’ex Napoli, il cambio di allenatore al Manchester United ha cambiato i piani dell’attaccante olandese. Come raccontato da Il Messaggero, alla presenza di Claudio Ranieri, ci sarebbe stata una discussione accesa tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara con il tecnico che ha sollecito il direttore sportivo a rinforzare la squadra in maniera funzionale con acquisti mirati che facciano al caso della Roma.

Il chiaro messaggio di Gasperini a Massara 🗣️

A gennaio si aspetta i giusti rinforzi per la sua Roma



Tutta questa attesa, questo stallo nelle operazioni ha suscitato il malcontento da parte dell’allenatore di Grugliasco considerando che a Lecce non ci sarà mezza difesa vista l’indisponibilità di N’Dicka in Coppa d’Africa e le squalifiche di Hermoso e Mancini. Le sconfitte contro Juventus e Atalanta hanno alimentato i problemi di una rosa corta e di una squadra che non vuole perdere un’occasione importante.