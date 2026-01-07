La Lazio sta approntando una vera e propria rivoluzione della rosa in questo calciomercato di gennaio. Nel mirino della Lazio, dopo l’addio di Guendouzi, oltre a Kenneth Taylor dell’Ajax, ci sarebbe anche il regista ungherese del Ferencvaros Alex Toth. Trattativa in stato avanzato.

Accantonato forse definitivamente l’obiettivo Fabbian, la Lazio ha virato su due profili provenienti dall’estero per il suo centrocampo, in arrivo in biancoceleste infatti non c’è solo Kenneth Taylor, ma anche il regista ungherese Alex Toth. Una trattativa nata in giornata e che in poche ore potrebbe arrivare alla chiusura sulla base di circa 10 milioni di euro.

Insomma, la società biancoceleste non vuole esporsi a ulteriori critiche dopo il mercato bloccato in estate e sta investendo buona parte dei soldi ricavati dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi per accontentare mister Sarri. Peraltro, la Lazio con Taylor e Toth punta a ringiovanire la squadra. Ma chi è Alex Toth? Conosciamolo meglio.

La biografia di Toth

Classe 2005, Toth è nato a Budapest il 23 ottobre di 20 anni fa e ha cominciato e dopo aver iniziato a giocare a calcio, già prima dei 9 anni è entrato nel settore giovanile del Ferencvaros. Passato per la Honved, Toth si è distinto fin dalle giovanile per le sue qualità tecniche. E ha esordito nelle giovanile della squadra magiara a 17 anni.

Nelle ultime tre annate ha aumentato progressivamente il proprio minutaggio nel Ferencvaros. Fino a questa stagione, quando è diventato titolarissimo della squadra ungherese.

Le caratteristiche

180 centimetri, non particolarmente alto e dotato di un’ottima tecnica individuale, Toth è un regista con grande visione di gioco offensiva. Tanto che nella passata annata ha fatto registrare addirittura 8 assist, conditi anche da due reti. In questa stagione, ha diminuito il suo contributo offensivo ma hai è fatto notare per conoscenza e gestione dei tempi e delle trame di gioco.

Toth si è giò preso la Nazionale

Le doti di Toth non sono passate inosservate nemmeno a Marco Rossi. Il ct dell’Ungheria lo ha chiamato per la prima volta a marzo, in occasione del play-out di ritorno contro la Turchia di Yildiz, coetaneo del centrocampista, e da allora non ha più rinunciato a lui. Dopo alcuni ingressi a gara in corso, il classe 2005 si è guadagnato un posto da titolare nel cuore della mediana magiara, scendendo in campo dal primo minuto anche nella recente e amara sconfitta contro l’Irlanda del Nord, costata l’accesso ai play-off mondiali.

L’interesse della Juventus e di altri club

Nei mesi scorsi, il regista ungherese è stato già protagonista delle indiscrezioni di calciomercato in Italia e in Europa. Oltre la Juventus in Italia, anche altre big europee come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Newcastle United e soprattutto Liverpool si sono interessate a lui. La Lazio sta anticipando tutti su Toth.