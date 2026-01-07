La Lazio chiama Kenneth Taylor: chi è il centrocampista dell’Ajax

La Lazio accelera sul mercato di gennaio: vicino l’arrivo di Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Taylor è nel mirino della Lazio. Il club biancoceleste è pronto a chiudere l’affare e nel pomeriggio ci sarà una call tra le parti per definire l’affare. Il profilo è considerato interessante per qualità tecniche e versatilità. Kenneth Taylor è un centrocampista olandese classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax (ha fatto tutta la trafila) e già protagonista in Eredivisie e nelle competizioni europee che la squadra di Amsterdam sta disputando.

Le caratteristiche

Taylor è un mediano che sviluppa un calcio moderno: duttile nell’interpretazione del ruolo, sa agire anche da mezzala o da semplice playmaker basso. E’ dotato di una buona capacità di lettura del gioco, oltre a equilibrio e visione nella costruzione del gioco offensivo. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese, avendo già preso il controllo della regia del suo club di appartenenza. Piede mancino, in questa stagione è sceso in campo 19 volte mettendo a segno due gol e fornendo quattro assist.

La trattativa

La Lazio vuole prendere un centrocampista forte. E ci sono conferme sul nome emerso in mattinata. Nel pomeriggio ci sarà un call tra il club biancoceleste e l’Ajax, c’è l’apertura di Taylor che ha già detto sì, ora bisogna trovare gli incastri tra i club. Il giocatore ha tre proposte e ha aperto alla Lazio, il suo contratto scade tra un anno e mezzo, la valutazione è importante, ma la Lazio è in pista e vuole arrivare a una soluzione.

Come evidenzia Alfredo Pedullà, Fabbian resta in lista, ma per il momento è in stand-by, la Lazio lavora forte su Taylor. Trattativa in stato avanzato: 15 milioni più 2-3 di bonus. Insomma, il mercato biancoceleste è pronto ad accendersi da un momento all’altro dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi (sul punto di ufficializzarsi).