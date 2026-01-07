Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato: trasferimenti e trattative di oggi mercoledì 7 gennaio 2026.

Lazio, mercato in evoluzione

15:40 Non solo Taylor per la Lazio. Il club biancoceleste lavora anche per il centrocampista Toth, in forze al Ferencvaros (club ungherese). La valutazione è di 10 milioni. Trattativa aperta.

15:25 Per Taylor, la base d’intesa tra Lazio e Ajax è di 15 milioni più 2-3 di bonus. Trattativa in fase avanzata.

#Taylor–#Lazio: base di intesa 15 più 2-3 di bonus. Affare in stato avanzato 🎯 https://t.co/zEDvsH3Tj3 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 7, 2026

14:48 Lazio, mercato in evoluzione. Il club insiste per Taylor: contatti nel pomeriggio. Fabbian in stand-by.

De Bruyne in Arabia Saudita?

14:20 La Reggiana cerca rinforzi e ha impostato un paio di trattative che possono andare fino in fondo. Stiamo parlando del centrocampista Luca Belardinelli, classe 2001 di proprietà dell’Empoli, nella scorsa stagione in prestito al Sudtirol, e dell’attaccante Nicolò Buso, 26 anni il prossimo febbraio, in uscita dal Catanzaro. Per il centrocampo la Reggiana ha fatto, come raccontato, un tentativo anche per Coulibaly ma per il momento il Sudtirol non intende liberarlo. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

13:50 Porto, ufficiale l’arrivo del polacco Oskar Pietuszewski. Si tratta di un’operazione in prospettiva per l’esterno classe 2007.

13:40 Fiorentina, ceduto Martinelli alla Sampdoria: c’è l’ufficialità.

13:06 De Bruyne lascia il Napoli? Il belga rientrerà intorno a primavera e, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club partenopeo potrebbe ascoltare proposte dall’Arabia Saudita.

PSG-Luis Enrique, aria di rottura

12:51 Serie B, Galuppini saluta il Mantova e scende di categoria: è ufficiale il passaggio all’Ascoli.

12:07 Luis Enrique al Liverpool? Il tecnico del PSG, secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, starebbe pensando di chiudere anticipatamente (prima della scadenza del 2027) il rapporto con il club francese. Luiz Campos, ds del PSG, smentisce categoricamente: “E’ una fake news”.

12:02 Samuele Angori sta disputando una stagione importante con il Pisa, può giocare alto e basso sulla corsia mancina e di sicuro si è reso protagonista nel girone di andata. Il classe 2003 piace molto al Bologna che anche nelle ultime ore si è informato e lo ha mandato a vedere dal vivo. Interessa anche al Parma.

11:45 Torino, Ngonge resta in uscita dai granata. L’esterno non è più nei piani di mister Baroni visto il definitivo passaggio al 3-5-2. Oltre ad alcune opportunità in Italia, secondo quanto riportato da Giacomo Morandin di ToroZone, per il giocatore di proprietà del Napoli si sarebbe informato anche il Galatasaray. Va ricordato che il giocatore era arrivato in estate al Toro dai partenopei in prestito con diritto di riscatto.

11:15 Strasburgo, ufficiale l’arrivo di Gary O’Neill sulla panchina francese. La “succursale” del Chelsea assume il 42enne ex Wolverhampton dopo che Liam Rosenior aveva salutato il club per approdare ai Blues in sostituzione del dimissionario Maresca.

10:45 Torino, accordo trovato con Obrador. Ora i granata attendono l’ok del Benfica per chiudere l’arrivo dell’esterno classe 2004.

10:35 Retroscena Guendouzi: secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà il centrocampista aveva già chiesto la cessione a dicembre. L’accordo tra Lazio e Fenerbahce, comunque, dovrebbe chiudersi a 30 milioni.

10:10 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, Alvaro Pedraza (promesso sposo della Lazio a parametro zero a luglio) avrebbe rifiutato due offerte. Il terzino del Villarreal vuole mantenere la parola data ai biancocelesti.

9:40 Guendouzi-Fenerbahce è fatta. Il giocatore francese aveva già dato l’ok per l’addio. Ora la squadra turca pare aver trovato un accordo con la Lazio per il trasferimento del centrocampo sulla base di poco meno di 30 milioni di euro.

Neymar resta in Brasile: ufficiale il rinnovo col Santos

9:00 Manchester City, è fatta per l’arrivo di Antoine Semenyo dal Bournemouth. L’esterno ha preferito la squadra di Guardiola ad altre quattro offerte. L’affare si chiuderà per circa 65 milioni di sterline. Il giocatore è atteso a Manchester per le visite mediche

8:30 UFFICIALE: Neymar resta al Santos. Il fuoriclasse brasiliano ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il “suo” club fino al 31 dicembre 2026. Un altro anno assieme al club paulista per l’ex asso di Barcellona e Paris Saint-Germain. L’ufficialità svela una delle notizie più attese in Brasile. Ora l’attenzione per Neymar si sposta su ciò che riuscirà a fare in questa prima parte della stagione sudamericana per provare a convincere Carlo Ancelotti a portarlo al Mondiale con la maglia del Brasile.