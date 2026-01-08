Tutte le notizie di calciomercato oggi giovedì 8 gennaio 2026. Da Taylor a Raspadori: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Ultime notizie in aggiornamento:

16.47 Il calciatore Omri Gandelman, centrocampista classe 2000, è stato autorizzato dal proprio club KAA Gent a raggiungere Lecce nella mattinata di domani. Nella stessa giornata il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito.

16.45 Esclusiva: Sadik Fofana, centrocampista del Grazer al Lecce. Accordo totale, siamo in chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14.30 Ora è ufficiale: come annunciato due giorni fa da Alfredo Pedullà, Petar Ratkov è un nuovo attaccante della Lazio di Sarri.

13.30 Come riferito da Alfredo Pedullà, perfezionato Raspadori , la Roma deciderà su Baldanzi : la Fiorentina è in pressing da giorni, il Verona lo vorrebbe prendere in un’operazione che coinvolga Giovane anche per l’estate. Ma su Giovane c’è anche l’Atalanta : il Verona chiede 20 milioni. Perfezionato #Raspadori, la #Roma deciderà su #Baldanzi: la #Fiorentina è in pressing da giorni 👇 il #Verona lo vorrebbe prendere in un’operazione che coinvolga #Giovane anche per l’estate. Ma su Giovane c’è anche l’#Atalanta: il #Verona chiede 20 milioni https://t.co/XgPwiJRpln — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 8, 2026

13.30 Accelerata dell’Atalanta in queste ore per Giovane, attaccante del Verona. Dopo la partenza di Brescianini la Dea si tuffa sul brasiliano in forza ai gialloblu.

12.41 Esclusiva di Alfredo Pedullà: la Lazio su Timber , centrocampista classe 2001 in scadenza di contratto con il Feyenoord . C’è concorrenza, ma dalle ultime ore anche la Lazio è su di lui.

12:00 Nuova pretendente per Kristjan Asllani. Dalla Spagna si è mosso il Girona per il centrocampista del Torino in prestito dall’Inter: lo rivela Marca.

11:25 Giornata di visite mediche per Antoine Semenyo con il Manchester City. Dopo aver salutato il Bournemouth con il gol vittoria contro il Tottenham, firmerà un contratto con i Citizens fino a giugno 2031.

Brescianini alla Fiorentina

11:15 Alfredo Pedullà: “Brescianini alla Fiorentina in chiusura”.

10:55 Alfredo Pedullà: “Lescano: il Brescia ha rilanciato, distanza minima con l’Avellino, c’è il sì dell’attaccante. Oggi nuovi dialoghi per chiudere”.

10:30 Matteo Guendouzi saluta la Lazio: “Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato dal primo giorno all’aeroporto. Me lo ricordo bene. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità. Meritate tutte le cose del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Questo è sicuro. Ma comunque, voi meritate davvero qualcosa di grande.”

10:00 Alfredo Pedullà: “Alfonso Pedraza nuovo terzino sinistro della Lazio. Ci sono gli accordi totali per giugno, a parametro zero, si potrebbe anticipare entro questa sessione di mercato se si trovasse la soluzione per Nuno Tavares e il club biancoceleste lavorerà in tal senso. Con un indennizzo tra 800 mila euro e un milione Pedraza potrebbe liberarsi a gennaio, ma dipenderà da Tavares”.

Sfida Torino-Cremonese per Marianucci

9:50 Alfredo Pedullà: “Luca Marianucci è il primo nome per la difesa del Torino ds quasi 20 giorni, ve lo abbiamo raccontato in esclusiva il 21 dicembre. Da allora la situazione ha avuto diverse evoluzioni: i granata stanno continuando a seguire David Ricardo del Botafogo e nel giro di 24-48 ore dovranno decidere se accettare un diritto di riscatto alto come chiede il Napoli. Per la verità è stato il Toro a non volere il prestito secco, il club azzurro ha accettato ma pretende una cifra tra i 15 e i 20 milioni. La Cremonese, in quota da prima di Natale come raccontato, ha accettato il prestito secco fino a giugno, presto arriveremo a una decisione”.

9.45 Raffica di mercato di Alfredo Pedullà: “Fabbian: la Lazio vuole lavorare e provare per Toth, il Bologna chiede 15 milioni più bonus. Se esce il Bologna proverà per Fazzini. Per Maldini la Lazio ha preso tempo, nelle prossime ore aggiornamento. E l’Atalanta lavora per Brescianini alla Fiorentina“.

9:35 Alfredo Pedullà: “Giacomo Raspadori ha dato apertura alla Roma. L’attaccante dell’Atletico Madrid è in Arabia per la Supercoppa Spagnola ma i Friedkin ora contano di chiudere in breve tempo dopo il vertice di mercato”.

9:20 Matias Vina è del River. L’ex Roma riparte dall’Argentina: si trasferisce in prestito dal Flamengo, è ufficiale.

9:00 Dall’Inghilterra rivelano come Jhon Lucumì sia finito nel mirino del Manchester City: l’emergenza in difesa della squadra di Guardiola e il contratto in scadenza del colombiano con il Bologna fino al 2027 rendono il centrale una possibilità.



8:30 Il centrocampista francese Mateo Guendouzi dopo aver salutato i tifosi della Lazio all’Olimpico nell’ultimo match casalingo è atteso a Istanbul in giornata per sostenere le visite mediche con il Fenerbahce.

8:15 Il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, si trasferisce alla Sampdoria in Serie B dove giocherà per i prossimi sei mesi in prestito.

Lazio, via Guendouzi dentro Taylor

8:00 Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la sconfitta contro l’Udinese a proposito del mercato: “Stiamo lavorando. Petrachi è molto attivo, ha tanta carne al fuoco. Dire cosa faremo è prematuro, ma stiamo lavorando con molta velocità e speriamo di chiudere presto. Questo è l’obiettivo”.

7:45 Taylor alla Lazio: le cifre svelate da Alfredo Pedullà: 15 milioni di euro più 2-3 di bonus.

#Taylor alla #Lazio: 15 più 2-3 di bonus. Nelle prossime ore scambio dei documenti https://t.co/HZzkLWBmRx — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 7, 2026

7:30 Il presidente della Lazio, Claudio Lotito dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Guendouzi ha deciso di andare via, lo capiamo perché la Lazio non gioca le coppe. Lui voleva tornare in Nazionale e dunque fare un’esperienza diversa. In sostituzione di lui abbiamo preso un giocatore che è il numero 10 dell’Ajax (Taylor, ndr.), molto più giovane e qualitativamente molto forte. Il mercato non è chiuso, stiamo lavorando. Vogliamo ringiovanire la rosa”.