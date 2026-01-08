Cristiano Ronaldo ha fatto 958 in carriera. CR7 ha trovato la prima rete del 2026 fissando così un altro record. CR7 va in gol in modo consecutivo da 25 anni. Dal 2002 al 2026. La rete arrivata su rigore non ha però evitato il ko dell’Al Nassr.

CR7 non si ferma più, Cristiano Ronaldo va in gol anche nel 2026. Per il 25esimo anno di fila l’attaccante portoghese entra nel tabellino dei marcatori. La prima rete è arrivata nel 2002 e anche nel 2026 il fuoriclasse non si è fatto mancare il gol. La prima rete dell’anno è arrivata nel ko 1-2 contro l’Al Qadisiyah di Retegui che non ha però segnato. In gol per gli ospiti, Quinones dopo l’errore del portiere di casa e dell’ex Cagliari Nahitan Nandez. Per l’Al Nassr è il secondo ko consecutivo nel 2026 dopo il 3-2 contro l’Al Ahli. Un doppio ko che vede ora l’Al Nassr dover inseguire l’Al Hilal di Simone Inzaghi che ha vinto le ultime due partite, superando e ora portandosi a +4 sull’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, 25 anni di gol

Per il 25esimo anno consecutivo, Cristiano Ronaldo trova la via del gol. Dal 2002 quando aveva segnato con la maglia dello Sporting CP, CR7 non ha mai smesso di segnare con Manchester United, Real Madrid, Juventus ancora Manchester United e Al Nassr oltre che con la nazionale Portoghese. Anche per quest’anno Cristiano Ronaldo è andato in gol. La prima rete è arrivata al 81° minuto della gara contro l’Al Qadisiyah persa in casa con il punteggio di 1-2.

Un rigore perfetto, calciato all’angolino, quello del fuoriclasse portoghese che non ha poi esultato riportando il pallone a centrocampo per provare a rimontare la partita. Poche ore prima l’Al Hilal di Simone Inzaghi si era imposto per 3-0 allungando sull’Al Nassr era quindi fondamentale per CR7 e compagni fare punti ma alla fine è arrivata una sconfitta. Con il gol odierno, Cristiano Ronaldo sale a 958 in carriera, ne mancano quindi ora 42 ai 1000, obiettivo prefissato dal fuoriclasse portoghese.

Al Nassr, altro ko -4 da Inzaghi: lunedì 12 gennaio lo scontro diretto

Le prime due gare del 2026 hanno visto l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo perdere la vetta della Saudi Pro League. Sono infatti arrivate due sconfitte, 3-2 contro l’Al Ahli, rete decisiva di Demiral e 1-2 contro l’Al Qadisiyah. Due ko che uniti alle 2 vittorie dell’Al Hilal di Simone Inzaghi contro il Damac per 0-2 e contro l’Al Hazem per 3-0, hanno portato ora l’Al Hilal in vetta alla Saudi Pro League. Lunedì 12 gennaio le due squadre si affronteranno in casa dell’Al Hilal per la 15^ giornata. Una gara che potrebbe permettere a Cristiano Ronaldo e compagni di accorciare in vetta ma anche alla banda Inzaghi di portarsi a +7.